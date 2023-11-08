Netanyahu’dan ‘süresiz işgal’ mesajı

7 Ekim'den bu yana 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli İsrail'in saldırılarda öldürülürken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ve ateşkes çağrılarına dair ABC News televizyonuna konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey yetkililerin çatışmalara geçici insani ara verilmesi yönünde İsrail'e telkinde bulunduğuna dair iddialar artarken Netanyahu, insani yardımların Gazze'ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceğini ancak kısa süreli taktiksel duraksamalar hariç "esirler serbest bırakılmadıkça" Gazze'de ateşkes olmayacağını kaydetti.

HAMAS EYLEMLERİ OLUR

GAZZE'DE "süresiz işgal" imasında bulunan Netanyahu, "Bence İsrail'in (Gazze Şeridi'nde) süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacaktır çünkü olmadığında neler olduğunu gördük. Güvenlik sorumluluğumuz olmadığında ortaya çıkan hayal edemeyeceğimiz ölçekte Hamas'ın eylemleridir" dedi

İSRAİL ORDUSU: HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda Hamas'ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa'nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan'da Hizbullah'a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı. İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas terör örgütünün Merkezi Kamplar Tugayı'ndaki Deyr el- Belah Taburu'nun komutanı terörist Vail Asfa'yı ortadan kaldırdı" ifadeleri kullanıldı.

LÜBNANLI KADIN VE ÜÇ TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ

İSRAİL'İN 5 Kasım'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen 3 çocuk ve büyükanneleri son yolculuğuna uğurlandı. En büyüğü 14 yaşında olan kız kardeşler ile büyükanneleri için Lübnan'ın güneyindeki Blida köyünde cenaze merasimi düzenlendi. Hava saldırısı sonucu ölen kız kardeşler ve büyükannelerinin naaşları, çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.