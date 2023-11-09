10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmaya kararlı olduklarını belirterek, "1 Ocak 2023- 1 Kasım 2023 itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43'ü büyük, 417'si orta, 16 bin 242'si küçük çaplı operasyonlardı. 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 ayda 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem, güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi" dedi.