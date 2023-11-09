Bakan Koca: Gazze’deki kanser hastası çocukları Türkiye’ye getireceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bakan Koca, bakanlığının bütçe sunumunu yaptı. Koca, Beyaz Reform ile hekimlerin kamuya dönme talebinin arttığını belirterek, "Toplam hekim sayımız yeni atamalarımızla birlikte 205 bini geçti. Bu hekimlerin 104 bini uzmandır. Toplam sağlık personeli sayımız ise her geçen gün artıyor. AB ve OECD ortalamalarına göre, kişi başına düşen hekim sayısında yeterli düzeyde değilsek bile çok hızlı bir artış gösterdiğimiz bir gerçektir. Hemşire ve ebe sayımız bugün için 310 bine ulaşmıştır. Son 10 yılda yüzde 45'e yakın artış olmasına rağmen henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz. 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü" diye konuştu.

Covid-19 pandemisine bağlı olarak tüm dünyada beklenen yaşam süresinde 2 yıla yakın bir düşüş olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Ülkemiz bu süreçte OECD ve AB ülkelerinden daha şanslıydı. Bizde beklenen yaşam süresindeki düşüş 0,84 yıl oldu" dedi.

DEPREM BÖLGESİNE 10 HASTANE

Koca, Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan'da toplam bin 588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanesinin Mart 2024 tarihi itibarıyla hizmete açılacağını hedeflediklerini belirtti. Koca, "Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık" diye konuştu.

Bakan Koca, inşaatı devam eden 144, ihale aşamasında 73, proje ve arsa aşamasında 195 olmak üzere toplamda 412 adet hastane yatırımı bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıl için 55'i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız. 2023 yılında kamu özel iş birliği modeli ile Kocaeli, İzmir ve Gaziantep Şehir Hastanelerinin yapımı tamamlandı. Böylece 17 şehir hastanemiz 28 bin yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermeye başladı. Kütahya Şehir Hastanemizin ise inşaat süreci devam etmektedir. Yatak kapasitesi toplamda 6 bine ulaşan 5 şehir hastanemizin yapımı genel bütçe kaynaklarıyla tamamlanmıştır. Toplam yatak kapasitesi 15 bini bulan 12 şehir hastanemizin yapımı ise devam etmektedir" dedi.

TÜRKİYE'DEN 185 ÜLKEYE İLAÇ İHRACI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) Ekim 2023 itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlere uygunluğunu onayladığı Ulusal İlaç Otoriteleri arasındaki yerini aldığını belirten Bakan Koca, "Bu gelişme ile ülkemizde üretilen aşıların, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürün listelerine girebilmesinin önünü açılmıştır. TİTCK'nın Uluslararası İlaç Denetim Birliğine üye olması ile birlikte ülkemizde ilaç üretimi yapan tesisler uluslararası alanda da tescillenmiştir. Bu üyelik ile ilaç ihracatımızın artması ve ülkemizde üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engellerin ortadan kaldırılmasında oldukça önemli bir adım atılmıştır. Mevcut kısıtlara rağmen ülkemizde üretilen ilaçlar ABD ve AB dahil olmak üzere 185 ülkeye ihraç edilmektedir. Yaklaşık 2 milyar Avro'luk ilaç ihracatımız var. Vatandaşlarımız tarafından kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 90'ını, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57'sini ülkemizde üretiyoruz" diye konuştu.

'MISIR SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOORDİNASYON HALİNDEYİZ'

Bakan Koca, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik başlattığı sağlık hizmetleri ve diplomatik adımlara ilişkin komisyon üyelerini bilgilendirerek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı sağlık hizmetlerinin verilemez hale gelmesi ile şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in Gazze'de sebep olduğu yıkım insanlığın tüm değerlerini enkaz altında bıraktı. Sağlık hizmetlerine destek vermek üzere, sahra hastanelerinin kurulması dahil Mısır Sağlık Bakanlığı ile ilk günden beri koordinasyon içindeyiz. Ancak bu çabalarımız sağlık hizmetinin sağlanması için bugüne kadar yeterli olmadı" dedi.

'İSRAİL SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM'

Koca, bunun üzerine, dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiç bir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Hastaların tedavilerinin devam edememesi, özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti en net şekilde ifade ettim. Türkiye Filistin Dostluk Hastanesinin Gazze'de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim" ifadelerini kullandı.

'KANSER HASTASI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ'

Bakan Koca, tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentileri ve üzerlerine düşen sorumluluğu İsrail Sağlık Bakanına da anlattığını belirterek, "Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz" dedi.