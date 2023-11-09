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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Görüşmede srail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için gittiği Taşkent'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Gazze'de yaşanan dramın ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu ve İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

TÜRKİYE HAZIR!

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

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