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Haberler Gündem Birinci ara tatil yarın başlıyor

Birinci ara tatil yarın başlıyor

Son dakika... Okullarda ilk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler için ilk ara tatil tarihi yaklaştı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

HABER MERKEZİ
Birinci ara tatil yarın başlıyor

2023-2024 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek. Tatil sonrası öğrenciler, birinci döneme 20 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ DÖNEMDE SINAV MARATONU BAŞLIYOR

İkinci dönem ara tatili ise 5 Nisan'da başlayacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

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