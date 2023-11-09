İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Sıfır Atık Hareketi dünya çapında dikkat çekiyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, gündem dışı yaptığı konuşmada, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlarken, Sıfır Atık Hareketi'nin dünya çapında büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Hareketin geri dönüşüm oranını yüzde 13'ten 35'e çıkardığına dikkat çeken Bursalı, ' Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası bu harekete büyük bir seferberlikle destek vermektedir. Sıfır atık hareketi sayesinde 6 yıl içinde, atıkların değerlendirilmesiyle 650 milyon ton hammadde tasarruf edilmiştir. Aynı süre zarfında, 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki arazi korunmuş ve 2 milyon aile için bir yıllık su ihtiyacı kadar su kaynağı korunmuştur. Tasarruf edilen enerji ise 200 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacına denk gelmektedir. 'dedi.

Şebnem Bursalı, TBMM'de yaptığı konuşmada şu görüşlere yerdi;'Türkiye'de ve dünya genelinde çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atılmaktadır. Bu önemli mücadelede, sıfır atık hareketi büyük bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2017 yılında başlayan sıfır atık hareketi, çevre koruma konusunda büyük bir ilerleme kaydetmiştir.

Türkiye'nin sıfır atık hareketi, çevre koruma alanında bir devlet politikası haline gelmiş ve 11. Kalkınma Planı'na dahil edilmiştir. Bu hareketin başladığı dönemde yüzde 13 olan geri dönüşüm oranı, bugün yüzde 35'e yükselmiştir. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası bu harekete büyük bir seferberlikle destek vermektedir.

Sıfır atık hareketi sayesinde 6 yıl içinde, atıkların değerlendirilmesiyle 650 milyon ton hammadde tasarruf edilmiştir. Aynı süre zarfında, 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki arazi korunmuş ve 2 milyon aile için bir yıllık su ihtiyacı kadar su kaynağı korunmuştur. Tasarruf edilen enerji ise 200 bin ailenin yıllık enerji ihtiyacına denk gelmektedir. Bu başarılar aynı zamanda yeni istihdam olanakları da oluşturmuştur.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda büyük bir yeşil devrim gerçekleştirmiştir. Ancak bu sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyen bir sorundur. Dünyayı kirleten ülkelerin, çevre koruma çabalarına katkıda bulunması gerekmektedir.

Bu nedenle, Sıfır Atık Projesi'nin küresel bir boyut kazanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin girişimiyle son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin imzaladığı "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı," dünya çapında çevre koruma farkındalığını artırmıştır. Aynı toplantıda kurulan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığına Emine Erdoğan Hanımefendi seçilmiş ve Kurul, İstanbul'da ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin sıfır atık hareketine liderlik eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında önemli bir öncülük yapmıştır. İklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadele, atık azaltma, kaynakları koruma ve geri dönüşüme önem verme gibi temel ilkeler, hepimizin ortak sorumluluğu olmaya devam etmektedir.