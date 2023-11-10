Ordu’da turizm 4 mevsim sürecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Turkuvaz Medya Grubu'nun yazar ve yöneticilerini Ordu'da ağırladı. Yazar ve yöneticiler, Ordu'daki yatırımları inceleme fırsatı buldu. "Geleneksel belediyecilikten modern belediyeciliğe geçtik" diyen Başkan Mehmet Hilmi Güler, "Belediyenin yapması gereken işler zaten var, biz bunun haricinde halkımıza daha yaşanılır bir kent, halkımızı üretmeye, sahiplenmeye ve konforunu üst düzeye çıkartmak için neler yapabiliriz düşüncesi ile çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki düşünen ve üreten Ordu sloganı ile yola çıktık ve geçen süre zarfında da bunu başardığımıza inanıyoruz" dedi.

SEYİR ZEVKİ DORUĞA ÇIKTI

Turkuvaz Medya Grubu, bünyesinde bulunan Sabah, Takvim ve Fotomaç gazetelerinin yanı sıra atv, Ahaber, Apara ve dergi grubu ile Ordu'ya bir günlüğüne çıkarma yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler gelen ekibe bizzat eşlik ederek kısa bir Ordu turu yaptırdı. Ekiple birlikte Boztepe'de kahvaltı yapan başkan, ilk olarak şehir merkezine 21 km uzaklıkta olan 810 rakımlı Yoroz Tepesi'ne çıktı. Altınordu'ya kuş bakışı bakan Yoroz Tepesi'ne yeni yapılan donatılar gelenlerin seyir zevkini doruklara çıkartırken, bol oksijen almalarını sağlıyor. Deniz kenarına yapılan ve üç bloktan oluşan Belde Evleri, bir zamanlar Türkiye gündemini meşgul etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya hiç yakışmamış dediği evler yıkılarak şimdilerde vatandaşın en çok uğradığı ve zaman geçirdiği Çamlı Köşk Belde Evleri oldu.

ADA ZİYARETİNE BÜYÜK İLGİ

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri her alanı farklı bir güzel olan Ordu'nun Fatsa ilçesine kazandırılan adaya da konuk oldu. Adaya olan ilgi çok fazla. Vatandaşlar, burayı görmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Ordu'da her alana dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bu adaya ulaşmak isteyenleri yılbaşına kadar ücretsiz taşıyacaklarını, böylece ilçenin yeni kara parçası ile vatandaşların tanışmalarını sağlayacaklarını söyledi.

ÜNYEPORT'A KRUVAZİYER AKINI

Dünyanın birçok ülkesi için en önemli gelir kaynağı hiç kuşkusuz ki turizm. Küresel ısınma ile birçok turizm güzergahı da değişiyor. Hilmi Güler, bu durumun farkına erkenden varanlardan. Ordu'nun pastadan en büyük payı alması için Ordu Büyükşehir Belediyesi kolları sıvamış. Mavi Bayraklı plaj sayısı hızla artırılırken, plajlar ve sahiller de çok daha modern ve düzenli bir hale getirildi. Ayrıca kruvaziyer gemileri de ÜnyePort projesi ile Ordu'ya yanaşabiliyor. Binlerce turist kruvaziyer ile Ordu turizmine can suyu oluyor. Rakamı daha da artırmak isteyen Başkan Güler, kent merkezine de büyük bir liman açmak istiyor.

YAPABiLECEĞiNiZ 10 ETKiNLiK

● Boztepe'ye çıkıp, muhteşem Ordu manzarasını izleyin. ● Çambaşı, Keyfalan, Perşembe, Argın, Yeşilce ve Topçam yaylalarını görün. ● Paşaoğlu Konağı ve Etnografya Müzesi'ni gezin. ● Bolaman koyunda pide yiyin. ● Ünye Kalesi'ne ve Kurul Kalesi'ne çıkın. ● Yason Burnu'nda gün batımını seyredin. ● Sakarca, mellocan, galdirik, mısır ekmeği, pancar çorbası mutlaka tadın. ● Günlük, taze balık ve hamsi yiyin. ● Ordu Tostu, Ordu Pidesi (yağlısı) yiyin. ● Vadilerinde yürüyüş yapın.

Ordu Karadeniz'in yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Doğal güzellikleri, yaylaları, tarihi dokusu ile ziyaretçi akınına uğruyor. Son dönemde yapılan turizm yatırımları Ordu'yu 12 ay ziyaret edilecek bir kent haline getirdi.

Samsun- Trabzon yol güzergahındaki Ordu artık gelip geçilen değil, gezilip görülen bir kent haline geldi