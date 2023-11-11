Riyad'da "Gazze" zirvesi! Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Batı'nın tavrı sadece acizlik değil aynı zamanda korkaklıktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Erdoğan, burada "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katıldı. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dünyaya seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvede dünyaya seslenen Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

TToplantımızın Filistinli kardeşlerimizle birlikte tüm İslam dünyası için hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü zirvemizde İslam alemi olarak Filistin halkı ile dayanışmamızı çok net biçimde göstermiş oluyoruz. Verdiğimiz bu dayanışma mesajını alacağımız ve uygulamaya koyacağımız kararlarla perçinleyeceğiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'a yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının, ambulansların bombalandığı güvenli denilen bölgelere göç eden sivillerin katledildiği tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Hastane koridorlarında masum bedenleri sıra sıra dizilen çocuklar, sevip koklayamadıkları evlatlarına sarılarak can veren analar, enkaz yığınına dönen binalarda elleriyle aile fertlerini arayan babalar hasılı doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarda yitip giden hayatlar tam 36 gündür süregiden vahşetin birer şahididir. İsrail yönetimi bir çoğumuzun doğru bulmadığı 7 Ekim hadisesinin intikamını Gazzeli bebeklerden, Filistinli masum çocuklar ve kadınlardan çıkarmaktadır. Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir.

"BATILI ÜLKELERİN SESSİZLİĞİ UTANÇ VERİCİ"

İsrailli güçlerin ve işgalci yerleşimcilerin saldırılarından Batı Şeria'daki kardeşlerimiz de olumsuz etkileniyor. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bine yakın Filistinlinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklar. Bu cinnet halinin savunulabilir veya maruz gösterilebilir hiç bir tarafı yoktur. İnsan hak ve hürriyetlerini dilinden düşürmeyen Batılı ülkelerin Filistin'de süregiden katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir. Gazze'de 12 bine yakın insan ölmüş, Gazze'nin neredeyse tamamı yıkılmış ama bu ülkeler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor, yapamıyor.Gazze'de insanlar ölüyor ama onların hiç birinin kılı kıpırdamıyor. Bu sadece acizlik değil, aynı zamanda korkaklıktır, vicdansızlıktır. Zulüm karşısında susanlar da en az zalimler kadar akan kana ortaktır. Amerika ve Batılı ülkeler güya savunuculuğunu yaptıkları değerleri İsrail yönetiminin ihtiraslarına kurban etmişlerdir.

10 uçak dolusu insani yardım malzemesini sevk ettik. Dün sivil gemimiz yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların tedavisiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI

Saldırılara 4 saat ara verme kararı alaycı bir yaklaşım. Birinci önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasıdır.

İnsani yardımlar kesintisiz gerçekleştirilmeli. Tüm teşkilat üyesi ülkeler Mısırlı kardeşlerimize gereken desteği vererek Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık tutulmasını sağlamalıdır. Batının şımarık çocuğu gibi davranan İsrail yönetimi zararı tazmin etmek durumundadır.

Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Soruna kalıcı çözümün yolu ancak 1967 sınırşarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasıyla mümkündür. Filistinli kardeşlerimizin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalara da ihtiyaç görünüyor.

Hep söylediğim gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin'de şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Zirve toplantımızın tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

İSRAİL SABRIMIZI ZORLUYOR

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamalarla katil İsrail'i uyarmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının, verdikleri mücadelenin önemini ve bir an önce başarıya ulaşmasının ne kadar elzem olduğunu tekrar ispatladığını ifade eden Erdoğan, "Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor." dedi.Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasbedenlerin bunun üzerinde, geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalıştığına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti.

İSRAİL SABRIMIZI ZORLUYOR

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamalarla katil İsrail'i uyarmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının, verdikleri mücadelenin önemini ve bir an önce başarıya ulaşmasının ne kadar elzem olduğunu tekrar ispatladığını ifade eden Erdoğan, "Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor." dedi.Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasbedenlerin bunun üzerinde, geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalıştığına vurgu yapan Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti.

"Bununla da yetinmiyor, ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Sahip oldukları teknolojik üstünlüğe ve uyguladıkları ahlaksız zorbalığa rağmen daha Filistin'in masum çocuklarıyla, kadınlarıyla ve yaşlılarıyla baş edemeyenlerin bu ham hayalden uyanacakları günler yakındır. Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara ve erkeklere kadar on binlerce insanın yitip giden canlarının hesabı elbette sorulacak. Neredeyse bir asırdır, hastalıklı bir fanatizm uğruna milyonlarca insanın maruz kaldığı zulmün hesabı elbette sorulacak. Bu zalimlerin her biri ve onlara verdikleri destekle aynı suça ortak olanlar önce insanlık vicdanında, ardından tarih önünde mutlaka yargılanacaktır."

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU: SESİMİZİ NE ZAMAN YÜKSELTECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Müslüman dünyasının Gazze'de yaşananlara karşı yeterince ses çıkarmamasını eleştirmiş ve çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.

2017 YILINDA İSTANBUL'DA TOPLANMIŞTI

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplanmıştı.