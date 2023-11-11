Son 10 yılda 30 bin konut yenilendi

Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan Sabah, Takvim, atv ve A Haber'in tecrübeli yazar ve yorumcuları, Şehir Buluşmaları kapsamında İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi olan Üsküdar'ı ziyaret etti. Programa A Haber'den Erkan Tan ve İrem Başaran, Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş ve VAV TV'den Mustafa Akar katıldı.

KİTAPLA KAFE BULUŞTU

Turkuvaz Medya yazarlarının Üsküdar'daki ilk durağı Valide Sultan Gemisi oldu. Ardından tarihi mekanlarda Üsküdar'ın kitapla kafenin buluştuğu 'Nevmekan'larını gezen Turkuvaz Medya yazarları ve yorumcularının sonraki durakları ise kentsel dönüşüm alanları, çocuk köyü, engelsiz yaşam merkezi, bilim merkezi, Hanım Sultanlar Müzesi ve Nakkaştepe Millet Bahçesi oldu. 2014 yılından beri görevde olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu gezi sırasında, belediyenin hizmetlerini ve projelerini Turkuvaz Medya yazarlarına ve yorumcularına anlattı.

KONUTLAR FAZLA

İlçedeki kentsel dönüşüme dikkatleri çeken Hilmi Türkmen, "Buradaki proje Üsküdar'ın Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ilgilendiren bir projedir. Bu proje tamamlandığında 5 bin bağımsız bölüm yapmış oluyoruz. Bunların yüzde 90- 95'i konut. Burada iki ayrı projemiz var. İlk projemiz 3 etaptan oluşuyor. Birinci etabını teslim ettik. İkinci ve üçüncü etabı devam ediyor. Bu dönem başladığımız proje ise iki etap halindedir. Eskiyi yıkıp TOKİ ve Emlak Konut ile beraber yenisini yapıyoruz. Hedefimiz 2024'te bu konutların hepsini hak sahipleriyle buluşturmaktır" dedi.

OTOPARK YAPILMALI

Üsküdar'da son 10 yılda 30 bin konutu yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Türkmen, şöyle konuştu: "20 bin de öncesinde yenilenmişti. Şu anda devam eden 10 bin konut projesi var. Üsküdar'da 20 bin konutun da sağlıklı sağlam bina olduğunu düşünüyoruz. 80 ile 100 bin arası konutumuz depreme dayanıklı hale gelmiş oluyor. Üsküdar'da toplamda 200 bin konutumuz var. Önümüzdeki yıl içinde yarısını yenilemiş olacağız. Bunu sadece konut olarak düşünmemek gerekiyor. Burada muazzam bir sağlıklı yaşam oluşuyor. Şu anda otoparksız hiçbir projeye ruhsat vermiyoruz. Binalarımız yüksek değil. Bu dönüşümde vatandaşın hiçbir kaybı yok. Vatandaşımızın inanılmaz bir kazancı var."

PROJE GERÇEKLEŞMEDİ

Vaat etmedikleri halde yaptıkları projeler olduğunu ancak vaatleri arasında olmasına rağmen iki projeyi yapamadıklarını anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Harem Otogarı'nın yerine kongre merkezi yapmayı istiyorduk, bunu yapamadık. Bir de Çengelköy'deki otoparkı yeraltına alıp üzerini yeşil alan yapmak istiyorduk. Yapamadık. Bunun sebebi de iki yerin mülkiyeti de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Bu sebeple yapamadık" ifadesini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖRENLER MEMNUN

Yerel seçimlerde hükümetle yerelin aynı havayı teneffüs etmesi gerektiğini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen, şunları kaydetti: "Üsküdar'da 3-4 bin konutu sadece belediye imkânlarıyla yaptık. 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da bırakın konutu bir tane kömürlük yapmadı. Yılda 100 bin konut yapacaklar da 100 metre inşaatları yok. Biz, Kuzguncuk'un üst kısmında bir alanı imarı hazır bir arsa olarak ortaya çıkarttık. Büyükşehir becerip yapamadı, şimdi de Meclis'e satmak için getiriyorlar. O sebeple yerel seçimler önemlidir. Burayı davul zurnayla dönüştürdük. İlk dönemlerde biraz sıkıntı oldu ama dönüşümü görünce şimdi kimse karşı çıkmıyor."

İKİLİ EĞİTİM SON BULDU

Hilmi Türkmen ilçedeki eğitim, ibadethane faaliyetleri hakkında şu bilgileri verdi: "2014 yılında ilçe sınırları içinde ikili eğitim yüzde 50 oranındaydı. Şu anda ilçe sınırları içinde ikili eğitim sona erdi. 12 tane okul yaptık. Kimisi yeni, kimisini restore etmek konuluyla 125 tane cami yaptık. İstanbul'un en güzel cemevini inşa ettik. Spora çok büyük yatırım yaptık. 17 tane kapalı spor salonumuz var. İlçe sınırları içindeki 23 amatör spor kulübünün hepsine tesis yaptık. Bunları yaparken de belediye olarak hiçbir borcumuz yok."

ÇOCUK KÖYÜ AY SONUNDA AÇILACAK

Yapımı devam eden Üsküdar Çocuk Köyü ve ilçedeki yeşil alanlarla ilgili bilgi veren Başkan Hilmi Türkmen, şunları söyledi: "Üsküdar'a çocuk köyü yapıyoruz. Bu ayın sonuna doğru açılışını yapacağız. Çocuk köyünün içinde köy evleri, ahırlar, bostanlar, fırın, dere, değirmen, köprü, pazar, seyir terası olacak. Aynı anda 10 bin kişiyi ağırlayabileceğiz. Bir köyde ne varsa burada onlar olacak. Çocuklar köy hayatını burada görecek, yaşayacak. Üsküdar'da 2004 yılında kişi başına düşen yeşil alan 4.8 metreydi. 2024 yılı itibariyle bu rakam 14 metreye çıkacak. Bu rakam İstanbul'un üzerinde bir ortalamadır. 92 yeni park yaptık."

ÖĞRENCİLERE DOĞALGAZ DESTEĞİ VERİLİYOR

Hilmi Türkmen, "İlçe sınırları içinde 10 bin üniversite öğrencinin aylık yol abonmanlarını karşılıyoruz. Ayrıca Üsküdar'da yaşayan üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarını ödüyoruz" dedi. Başlattıkları bir çalışmayla ilçede salı ve cuma günleri sadece ahşap, plastik ve metal çöplerin toplandığını, bunları geri dönüşüme gönderdiklerini belirten Türkmen, sözlerine şöyle devam etti: "Buradan elde edilen parayı da ihtiyaç sahiplerine kullanıyoruz. Elde edilen kaynakla günlük 3 bin kişiye yemek verebiliyoruz. Bunu yapmak için evleri tek tek gezdik. Projeyi anlattık. Salı ve cuma günü ahşap, metal ve plastik dışında çöpe bırakılan atıklar için bırakana ceza kesiyoruz. Diğer günler evsel atıkları toplamaya devam ediyoruz."