Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnancımız bize insanlığa özellikle ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapatılmayacağını söyler.

Darülaceze bizim için gurur kaynağıdır. Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sığınabilecekleri bir çatı olan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında alicenaplık vardır. İnsana sırf insan olduğu şiçin hürmet etme anlayışı vardır. Modern kültürün dayattığı insan insanın kurdudur zihniyeti yerine yüce gönüllülük vardır.

Şimdiye kadar toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası olan darülaceze, bizler için gurur kaynağıdır.

Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi anlayışımızdan, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet'in muktesabatını görüyoruz. Geleckete bizi neyin beklediğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Gönül erleri dünya yolculuğunu nasıl tavavvur ediyor.

"HİÇBİR AYRIM YAPMADAN VATANDAŞLARIMIZA HİZMET ETTİK"

Darülaceze gibi projelerle dünya imtihanını tamamlamak ve şükranla anılabilmek istiyoruz. İBB Başkanlığımızdan beri üstlendiğimiz tüm görevlerde hep bu anlayışla hareket ettik.

Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım eli uzattık. Türkiye'nin merhamet sancağını Afrika'ya kadar dalgalandırdık. Herkesin refahını artırmaya çalıştık. İnşallah Darülaceze ile de bunu ispatlayacağız.

Şehitlerimizin emanetlerine, engelli kardeşlerimize bakıma muhtaç yaşlılarımıza daima sahip çıktı. Burada da sahip çıkmaya devam ediyoruz.

"HALKA HİÇBİR ZAMAN TEPEDEN BAKMADIK"

Biz siyasi hayatımız boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık. Yaptığımız işe "lütuf" değil "hak teslimi" olarak baktık. Hep halkımızla iç içe olduk. Ülkemiz sosyal devlet vasfına tam anlamıyla bizim iktidarlarımız döneminde kavulmuştur. Böyle bir sistemi Türkiye siyasetine kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz.

"PROJENİN TAMAMLANMASI İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Laf yerine icraat üreten anlayışımızın en güzel örneği; şu projedir. Hedefimiz burayı bir sene içinde bitirip hizmete sunmaktı. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler nedeniyle 5 aylık bir gecikme oldu. Depreme rağmen projemizin inşa sürecini yakından takip ettik. Tamamlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

NETANYAHU'YA TEPKİ

Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamalar onu çok rahatsız etmiş. Uçakta dönüşte; "Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin" dedim. O bebekler, yavrular, 3-5 yaşındaki çocuklar. O şehti yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürdüler. Onların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste... Çıkacak. Dün Riyad Zirvesi'nde de bunları açık ve net şekilde gördük."