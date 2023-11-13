AYM ile ilgili köklü bir reforma ihtiyaç var

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AYM'nin kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasının ihtiyaç olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Karar 4'e karşı 9 oyla alınırken AYM'nin aldığı bu karar ile Can Atalay'ın tahliyesinin de önünü açabilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası kesinleşen Atalay'a ilişkin AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayı reddetti. AYM'nin aldığı karara tepkiler sürerken konu ile ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den geldi.

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ

Özdemir, "Yargı bünyesinde yaşanan son gelişmeler, bu erkin de sistemle uyumlu hale getirilmesinin zorunluluğunu işaret etmiştir. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasının öncelikli ihtiyaçlardan olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.