Özel verdiği namus sözünü çabuk unuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda verdiği sözden döndü. Yeni genel başkanın belirlendiği CHP'de gözler tüzük kurultayına çevrildi. Parti lideri Özgür Özel'in konuya ilişkin 1 hafta arayla yaptığı farklı açıklamalar gündem oldu. Kurultayda, "Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" diyen Özel, önceki günkü Parti Meclisi toplantısı sonrasında ise, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için önseçim yerine "temayül yoklaması" yapacaklarını açıkladı. Bu sözler parti örgütünde hayal kırıklığı yarattı. Özel'in bir hafta arayla yaptığı bu U dönüşü için "Namus sözü lafta kaldı" yorumları yapıldı.

ADAYLARDA BEKLENTİ OLUŞTU

Özel, geçtiğimiz hafta yapılan kurultayda ve öncesinde büyük vaatlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi de seçimler için gösterilecek adayların ön seçimle sözüydü. Özel, "Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum, söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" dedi. Özel'in bu sözlerin ardından kurultaydan zaferle çıkmasıyla, CHP'lilerde 31 Mart 2024'teki yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarının ön seçimle belirleneceği beklentisi oluştu.

KARIŞIKLIK BAŞLADI

Ancak, görev sonrası parti içinde karışıklık erkenden başladı. Öyle ki Özel, yaptığı açıklamada tüzüğün başka bir bahara kalabileceğini sinyali verdi. Özel, partisinin yeni MYK'sını belirlemesinin ardından önceki akşam yaptığı açıklamada önümüzdeki yerel seçimler için yürütülecek seçim stratejisini açıkladı. Özel, aday belirlemede zaman darlığı sebebiyle temayül yoklaması yapacaklarını ve temayülden birinci çıkan ismi belediye başkan adayı olarak YSK'ya bildireceklerini söyledi.

'ZAMAN OLSAYDI...'

"Belediye başkan adaylarımızı belirlemede tek kriterimiz var; milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olanlar yeniden aday olacak. Eğer, yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa durumları yeniden değerlendirilecek" diyen Özel, "Belediye seçimleri için sürenin az kalması sebebiyle başkan adaylarını önseçimle değil temayül ile belirleyeceğiz. Eğer geniş bir zamanımız olsaydı mutlaka önseçim yapardık. Eğer önseçim yaparsak çok az bir zamanda kampanyamızı yapmak zorunda kalacağız. Adaylıklara erken karar verebilmek için sonucuna uyulacak temayül yoklamaları yapacağız. İkinci sıradakini değil, birinci çıkanı Yüksek Seçim Kurulu'na bildireceğiz."

KUKLA GENEL BAŞKAN GİBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelmesinin ardından dün depremin vurduğu Hatay'a giderek ziyaret gerçekleştirdi. Özel'e, kurultay sürecinde gölgesinde kaldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu'nun Hatay gezisine katılması CHP'de Özgür Özel üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi olduğu yönündeki değerlendirmeleri artırdı. İmamoğlu'nun büyük desteği ile göreve gelen Özgür Özel için, "Kukla Genel Başkan" ifadeleri dahi kullanılmaya başlandı.

TUNÇ SOYER DE TEMAYÜLE GİRECEK

CHP lideri Özgür Özel ayrıca, "Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın'ın topuklu efesiyle (Özlem Çerçioğlu) ilgili Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) da anketlerde gördüğü memnuniyet oranına dayanarak ifade etti. Biz de PM'ye bu öneriyle geleceğiz. Hiçbir belediye başkanını 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi kendisine vermemek niyetinde değilim" ifadelerini kullandı. Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili bir söz söylememesi Soyer ve ekibinde kaygıları daha da artırdı. Özel'in bu açıklaması Soyer'in de 'temayül yoklamasına' gireceği şeklinde yorumlandı.

ÖNSEÇİM VE TEMAYÜL BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI

TEMAYÜL yoklaması, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, kurallarını partinin belirlediği, kimlerin oy kullanacağını, nerede ne zaman yapılacağına tamamen parti yöneticilerinin karar verdiği bir yöntem. Yani parti merkezinin kendi üyesinin nabzını tutabilmek, görebilmek için seçtiği bir yol... Önseçim ise, kesinlikle bağlayıcılığı olan, İl Seçim Kurulu ve hakim gözetiminde yapılan, tüm planlaması ve aşamaları Seçim Kurulları tarafından belirlenen ya da onaylanan ve sıralamanın kesinlikle değiştirilemeyeceği bir yöntem...