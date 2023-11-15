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Haberler Gündem 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonu kapsamında 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ
82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonu kapsamında 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Sınır Bölgelerimizde Düzenlenen KALKAN OPERASYONLARI Kapsamında 8️⃣2️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️

İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz❗️

Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda,

📌 8️⃣2️⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

📌Bunlardan 6️⃣3️⃣'ü tutuklandı.

📌7️⃣'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

📌Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir❗️

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