‘Açtığımız sergilerin verdiği gurur çok başka’

Kurulduğu tarihten buyana dikkat çekici pek çok sergiye ev sahipliği yapan Folkart Gallery, son çalışması "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" ile ziyaretçilerden ve eleştirmenlerden olumlu notlar almaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak oluşturan ve 7 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 29 Ekim'de kapılarını açan sergi, birbirinden özel ve değerli fotoğrafları, objeleri, gazete manşetlerini, yazıları ve eserleri bünyesinde barındırıyor.

HALKIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

İlk sergilerini Şubat 2015'te "Ellerin Büyüsü - Prof. Dr. Hans Zilch Koleksiyonu" ile gerçekleştiren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "O tarihten günümüze kadar geçen zamanda hem ülkemizin hem de yurtdışından önemli sanatçıların çalışmalarını sanatseverlerle buluşturduk. Yıllardır binalar inşa ediyoruz, istihdama ve ekonomiye sayısız katkılarımız oldu. Yaptığımız işten para kazanıyoruz tabi ki. Ancak açtığımız sergilerin verdiği keyif, gurur çok başka. Bu saatten sonra artık beni parasal rakamlar değil açtığımız sergiler çok daha fazla ilgilendiriyor" diyor. İzmir'de ücretsiz olarak halkın beğenesine sunulan ve yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen sunum, 31 Mart 2024'te sona erecek. İzmir'den sonra Ankara ve İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak" dedi. Sancak, sanat ve Folkart Gallery ile ilgili sorularımızı yanıtladı, önemli açıklamalar yaptı.

Hayata geçirdiğiniz sergilerden sizi en çok heyecanlandıran hangisiydi? 2015 yılında kurulan Folkart Gallery'de bugüne kadar 20 ayrı sergi açıldı. Hepsinin yeri benim için aynı. Ancak duygu yoğunluğu olarak 2018'de açtığımız "Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal" ve bu son sergimiz beni en çok etkileyen çalışmalar oldu. İkisinde de yıllar süren bir emek var. Atatürk'ü anlamak, Cumhuriyeti kavramak için bu sergilerin önemine dikkat çekmek isterim.

HEDEF 300 BİN KİŞİ

2015'ten bugüne, en fazla ziyaretçi sayısına hangi çalışmayla ulaştınız? "Büyük Dahi / Gazi Mustafa Kemal" sergimizde 220 bin kişiyi ağırladık. Bu kez ise en az 300 bin kişiyi hedefliyoruz. Umarım bu sergimizde rekor kırabiliriz. Şunu yürekten söylüyorum ki bu rakamlar diğer rakamlardan çok daha büyük keyif veriyor; kaç metrekare inşaat yaptığımız, kaça sattığımız, ne kadar ciro yaptığımız. Tabi ki bu sergileri yapabilmemiz için bunlar da önemli, sonuçta para kazanmamız da gerekiyor.

Sizin ilginizi çeken rakamlar artık maddiyatın ötesine geçti sanırım... Aynen öyle. Folkart olarak kültür, sanat ve spora yönelik desteklerimize parasal açıdan bakmıyoruz. Burada sergilenen herhangi bir eserin, sanatseverler tarafından izlenerek, incelenmesinin bence maddi bir karşılığı olamaz. Bana her gün akşamları yaptığımız projelerin satış ve faaliyet raporları gelir. Bir de tabi ki sergimizi gezen insan sayısı raporları. İlk önce sergiye gelenlerin sayısına bakıyorum, daha sonra diğer rakamlara. İnanın bu saatten sonra artık beni bu rakamlar çok daha fazla ilgilendiriyor.

KİŞİSEL EŞYALARI BULUNUYOR

Bu sergiye gelenler, içeride dolaşırken neleri bulabilecek? 7 yıllık çabaların sonucunda büyük emek ve özen gösterilerek tamamlanan sergide, büyük dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafının yanı sıra Ata'mızın kullandığı pek çok obje de yer alıyor. Bunlar arasında Atatürk'ün bastonu, kravatı, kol düğmeleri ve sigara tabakaları gibi örnekler var. Atatürk'ün bazı kişiler için imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği kareler, yazılar, yüz yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel eşyalar, kendisiyle ilgili dönem afişleri, gazete ve dergi manşetleri. Serginin dikkat çekici unsurları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları ve annesi Zübeyde Hanım'ın mektubunu da sayabiliriz.

Eserler belli bir düzene göre mi yerleştirildi?

Kronolojik sıraya göre hazırlanan sergimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından başlıyor. Büyük Taarruz'a doğru gidiyor ve ilerliyor. Ve en sonda da Atatürk'ümüzün yaşlı ve ebediyete intikal ettiği zamanki haliyle, yatağında yüzünün örneği alınarak çamurdan yapılmış maskı da var. Bu en son hali. Özellikle bu eser beni çok fazla etkiliyor.

7 senelik emeğin tamamını galeride görebiliyor muyuz?

Hepsini buraya sığdırmak mümkün değildi tabi. Galeride sadece yüzde 25'lik kısmını görücüye çıkarabildik. Burada olmayan eserleri de devasa boyuttaki katalogda topladık.

Bu son çalışmanızda en çok hangi dönemi öne çıkardınız?

Sergi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'nın "hasta adamı" diye nitelendirilip, 1918 yılı sonlarında neredeyse ölüm döşeğinde olarak tanımlandığı bir dönem ile çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun ilk yılları arasındaki çok büyük serüveni, görsel bir bütünlükle yansıtıyor.

ATA'MIZA MİNNET

Serginin açılış tarihi de oldukça anlamlı bir zamana denk gelmiş... 29 Ekim'de açılışını yaptığımız bu çok kıymetli sergiyi, Folkart'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cumhuriyetimizin 100. yılına bir saygı duruşunda bulunma ve Mustafa Kemal Atatürk'e minnet gösterme amacıyla hayata geçirdik. Türkiye'nin değerli Atatürk koleksiyonerlerinden de gönüllü destek aldık. Sergimizi çok insanın gezmesini çok istiyorum. Herkes Atatürk'ü tanısın, yaptıklarını görsün. Cumhuriyet'in ne zor şartlarda kurulduğunu herkesin anlamasını ve bütün Türkiye'nin bu serüveni bilmesini arzuluyorum.

FOLKART GALLERY'DE BUGÜNE KADAR AÇILAN 20 SERGİ

1- Ellerin Büyüsü-Prof. Dr. Hans Zilch Koleksiyonu (8 ŞUBAT 2015 - 15 MART 2015)

2- Bir Hürriyet Türküsü-Çanakkale Savaşları (18 MART 2015 - 31 MAYIS 2015)

3- İşçiler-Workers/ Sebastiao Salgado (1 EKİM 2015 - 29 KASIM 2015)

4- Kara Afrika Sanatı-Hıfzı Topuz Koleksiyonu (18 ARALIK 2015 - 14 ŞUBAT 2016)

5- Kanın Beyaz Sesi-Robert Capa (4 MART - 15 MAYIS 2016)

6- Kan Kırmızı-Adonis/Habip Aydoğdu (26 EKİM - 25 ARALIK 2016)

7- Sevmek Güzel Meslek Reis-Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Sergisi (13 OCAK - 12 MART 2017)

8- Türk Resminin Köşe Taşları (24 MART - 28 MAYIS 2017)

9- İstanbul Photo Awards (8 EYLÜL - 7 EKİM 2017)

10- Varlığın Yeniden İnşası-Jorge Marin (13 EKİM 2017 - 20 MAYIS 2018 / SÜRE UZATIMI

20 EYLÜL 2018)

11- Dizelerin Renkleri (13 EKİM - 10 ARALIK 2017)

12- Suskun Bakışın Aykırı Çığlığı-Chema Madoz (22 ARALIK 2017 - 25 ŞUBAT 2018)

13- Düşsel Detaylar-İvan Marchuk (9 MART - 20 MAYIS 2018)

14- BÜYÜK DAHİ/Gazi Mustafa Kemal (19 EKİM 2018 - 26 MAYIS 2019)

15- Gece Sirenleri/Selim İleri-Ali Kotan (18 EKİM 2019 - 19 OCAK 2020)

16- Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla (23 KASIM 2020 - 17 MAYIS 2021)

17- Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası İbrahim Çallı (23 KASIM 2021 - 17 NİSAN 2022)

18- Çerkes Karadağ- İzmir'in 100'ü (8 EKİM - 8 ARALIK 2022

19- Şevket Dağ-Zamanın ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam (24 OCAK - 19 NİSAN 2023)

20- Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk (29 EKİM 2023 - 31 MART 2024)

"İZMİR'E GÜZEL BİR MÜZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Sergiler dışında hayata geçirecekleri farklı sanatsal çalışmalarının da olduğunu belirten Sancak, "Uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar, katıldığımız müzayede ve benzeri girişimler sonucunda Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili ciddi bir koleksiyona sahibiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu eserleri bir müzeye dönüştürmek için çalışma başlattık. Bir kaç yıl içinde İzmir'e güzel bir müze kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

KÜLTÜR VE SANATTA ÖNCÜ KENT

İzmir'in geçmişten beri öncülerin şehri olduğunu anlatan Sancak, "Geçmişten günümüze İzmir öncülerin şehridir. Özellikle kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahiptir. 2023 yılında İzmirimize baktığımızda çok önemli çalışmalara imza atıldığını görüyoruz. Eskiden bu tür sergiler önce İstanbul'da açılırdı, sonra Ankara'ya, ardından da İzmir'e gelirdi. Şimdi artık İzmir'den doğarak diğer illere gidiyor. Bu hepimizin başarısıdır, gurur duymamız gereken bir konu" dedi. Sancak şöyle devam etti: "Son olarak 28 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında

gerçekleştirilen Efes Kültür Yolu Festivali, kentimize değer katan bir organizasyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan festivalin İzmir'de de hayata geçirilmesi şehrimiz adına önemli bir çalışma."