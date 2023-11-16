Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı, 14 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuklara hitap etti. Gazze'nin bugün artık meçhul çocuklar şehri olduğunu belirterek, "Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum. İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının, işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarını talep ediyorum" dedi.

"AMA'SIZ VE NİYE'SİZ"

Bugün, bütün öğrencileri şehit olduğu için öğrenim yılının resmen sona erdiğini açıklayan Gazze Eğitim Bakanlığı'nı konuşmak için buluşmadıklarını belirten Erdoğan, "Kardeşlerini 'Korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden, tabuttan daha güvenli bir yer bilmeyen çocuklar için de çok geç bugün. 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusuna, 'Filistinli çocuklar büyüyemeyiz ki' diyen o yavrular için de geç kaldık. Oyunları bombalardan kaçmak, sedyeyle yaralı taşımak, enkaz kazmak ve şehitlik olan çocukları anmak için toplanmadık bugün. Bugün buradayız, çünkü biz amasız ve niyesiz bir ateşkes talep ediyoruz" diye konuştu. "Her şey aklıma gelirdi de bir gün savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramını çocuklar için kullanacağımızı düşünmezdim" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "ElŞifa Hastanesi'nde çalışan doktorun, 'En zor şeyin, ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna meçhul bebek yazmak' olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor. Gazze bugün artık, meçhul çocuklar şehri."

'ATEŞKES İLAN EDİLENE KADAR NÖBET TUTALIM'

Bütün devlet başkanı eşlerini, Gazze'de öldürülenlerin, kitlesel bir kıyım sürerken sesleri bastırılmak ve susturulmak istenenlerin sesi olmaya davet eden Erdoğan, "Gazzeli ve uluslararası basın mensupları, sağlıkçılar, insani yardım çalışanları; onları korumakla mükellef uluslararası toplum başarısız olurken, canları pahasına insanlık için adeta bir nöbetteyken, biz de ateşkes ilan edilene dek onlar için bulunduğumuz her yerde elimizdeki tüm imkan ve araçlarla nöbet tutalım. Yeni kamusal alan haline gelen sosyal medyada hep birlikte nöbet halinde derhal ateşkes, barış ve insani yardım çağrımızı sürdürelim. Her birimizin ayrı ayrı güçlü, bir araya gelince ise çok daha güçlü bir sesimiz var. Sözlerimizi, onlar için ve dünya için hemen şimdi ateşkes için birleştirelim. Gelin bu buluşmayı, sözden eyleme taşıyarak Filistin'de barış için bir inisiyatif haline getirelim" dedi.