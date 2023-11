Suyun altında bir dünya gizli

Raja Ampat Endonezya

Raja Ampat, okyanusun amazonu olarak anılan mercan üçgeninin tam ortasında yer alıyor. Haliyle takımadanın açıkları, gerçek olduğuna inanmakta zorlanacağınız büyük bir ekosistem barındırıyor. Burada 500'den fazla mercan ve binden fazla balık türü yaşıyor. Suyun altında yavaş yavaş salınan rengarenk mercanlar ve resiflerin arasından kendini gösteren balıklar, okyanusun sessizliğinde kalp atışlarınızı hızlandırmaya yetiyor. Grup halinde gezen rengarenk balıkların senkronize hareketleri, izlemeye doyamayacağınız görsel bir şölen sunuyor.

Büyük Set Resifi Avustralya

Avustralya'nın Queensland sahili boyunca uzanan dalış bölgesi, dünyanın en büyük mercan resifini barındırıyor. 1500'den fazla balık türünün yaşadığı resifte, deniz yaşamının tüm güzelliklerini görmek mümkün. Üstelik yılın her dönemi sıcak ve berrak olan sular, her zaman dalış yapmaya uygun. Burası, aklınıza gelebilecek her renk tonunu deniz yaşamında görmek, suyun altında gökkuşağını keşfetmek gibi düşten güzel bir deneyim yaşatıyor.

Filipinler

Filipinler hem su altı yaşamı için hem de ilginç batıkları incelemek için adeta bir dalış cenneti. Buradaki su altı yaşamı o kadar güzel ki normalde göç ederek yaşayan dev bir sardalya sürüsü, yıllar önce buraya gelmiş ve bir daha da burayı terk etmemiş. Onları Moalboal açıklarında bulabilirsiniz. Siete Pecados'ta su kaplumbağalarıyla yüzebilir, Monad Shoal açıklarında köpek balıklarının ürkek bir türü olan alopiası görerek adrenalin yaşayabilir, Coron Körfezi'nde Japonlara ait deniz uçağı bakım gemisinin batığını inceleyebilirsiniz.

Guadalupe Adası Karayipler

Heyecan mı arıyorsunuz? Büyük beyaz köpek balığı ile burun buruna gelmek aradığınız heyecanı size yaşatabilir, e tabii ki biraz da korkuyu... Bunu deneyimleyebileceğiniz en ünlü yerlerden biri Guadalupe Adası. Adanın açıklarında 300'den fazla köpek balığı türü bulunuyor, bunların arasında en çok büyük beyaz köpek balığı ilgi görüyor. Burada yapacağınız kafes dalışında köpek balıklarına hiç olmadığı kadar yaklaşabilir, bu tehlikeli canlıları yaşam alanlarında görme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Bahamalar

Burada gözünüzü alamayacağınız resiflerin yanı sıra su altı mağaraları da bulunuyor. Suyun altındaki masmavi çukurlar, bambaşka dünyalara açılan kapılar gibi... Gireceğiniz her mağara, size ayrı bir görsel güzellik sunuyor. Tavandan aşağı uzanan sarkıtların arasından geçmek, mağaraların oda gibi ayrılan bölümlerine ulaşmak size fantastik bir filmin içindeymişsiniz gibi hissettirebilir.

Şarm El Şeyh Mısır

Okyanuslara doyduysak biraz da deniz yaşamının peşine düşelim. Mısır'ın ünlü turistik kenti Şarm El-Şeyh'in açıkları; Kızıldeniz'in kıyısında, harikalarla dolu bir deniz yaşamını içinde barındırıyor. Burada gruplar halinde gezen balıkların dansını sıcak suların keyfini sürerek izleyebilirsiniz. Deniz yaşamı öyle zengin ki profesyonel dalış yapabileceğiniz gibi sadece deniz gözlüğünüzü kullanarak bile birçok su altı güzelliklerini görmek mümkün!

Su Altı Heykelleri Meksika

Meksika'nın Cancun kenti açıklarında sanatın bambaşka bir hali var. Heykeltıraş Jason deCaires Taylor tarafından yapılan heykeller, yıllardır suyun altına yerleştiriliyor. Su altı müzesinde bulunan 400'den fazla heykelin üzerinde rengarenk mercanlar büyüyor. Deniz canlılarının yuva edindiği müze, görülmeye değer manzaralar sunuyor. Cancun Underwater Museum'da bulunan iki galeri için farklı deneyimleme imkanları bulunuyor. Punta Nizuc'da bulunan galeri Cancun'un otel bölgesinin güneyinde ve bu galeri daha çok şnorkel ile dalış için uygun. Diğer sualtı galerisi ise, Manchones'da yer almaktadır. Isla Mujeres'in kıyısından açıkta bulunmaktadır. Derinliği ise su altında 8 ila 10 metre aralığındadır. Galerinin bulunduğu derinlikten dolayı burada tüplü dalış tercih edilmektedir. Tüplü dalış için tecrübe seviyesinin bir önemi yoktur.

Silfra Yarığı İzlanda

İzlanda'daki Silfra Yarığı, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında dalış yapmanıza imkan tanıyor. Kıta plakalarını kolayca görebileceğiniz dalış deneyimi, bambaşka bir jeolojiyi inceleme fırsatı sunuyor. Buzullardan geçerek yarığa ulaşan tatlı su, o kadar temiz ki insana suyun altında olduğunu unutturuyor.