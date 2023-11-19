Bombaların altında 40 gün

Görev yaptığı Gazze'den dönen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, gözlerinin önünde gerçekleşen soykırıma engel olamamanın büyük acı verdiğini söyledi. Yeni Asır'a konuşan Kavasoğlu, "Hiçbir şey yapamıyor olmak çok zor. 40 gün orada kaldım ancak BM'ye ait tek bir araç görmedim" dedi.

Ailesi ile birlikte hasret gideren Kavasoğlu, "Orada yaşananlara şahit olmak çok acı. Oradaki insanlar artık acıyı hissetmiyor. Evet ben 40 gün sonra evime ülkeme aileme döndüm, şu anda onlarla zaman geçiriyorum, ama beyin olarak her şeyimle hala ordayım, çünkü bir şey yapamamak çok daha büyük acı. İnşallah bir an önce dünya sessizliğini bozar ve artık o katliamı görmeye başlar" dedi.

İBADET BİLE İZİNLE

Doğu Kudüs'e ilk kez gittiğini ve büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını belirten Kavasoğlu, "Doğu Kudüs'de en büyük şaşkınlığımı Mescid- i Aksa'da yaşadım. İbadet etmek için İsrail polisinden izin alıyorsunuz. Bir Cuma günü içeri giremeyen bir baba ile konuştum. Baba bana çocuğunun yanında aşağılanmanın çok acı bir durum olduğunu söyledi" diye konuştu.