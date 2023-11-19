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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Gazze'deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'de hayatta kalan masumlar için ateşkes talep ettiği paylaşımda bulundu. Erdoğan "Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan Gazze’deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayni ifadeleri İngilizce olarak da aktaran Erdoğan, paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiden görüntülere yer verdi.

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