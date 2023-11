Emine Erdoğan’dan Gazze’deki masumlar için ateşkes paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

