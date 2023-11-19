Emperyalist yapı ile Batı dünyası bir arada!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği'nin en önemli özelliğinin ülkemizdeki milliyetçi ve mukaddesatçı gençlerin tamamını kucaklamayı başarabilmesi olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Kimi dönemlerde farklı ekollerin ağırlığı hissedilmiş olsa da birliğin bu vasfını korumaya özen gösterdiğini görüyoruz. Bugün de birliğimizden beklentimiz gençlerimizin siyasi, sosyal, kültürel ve teknolojik olarak yoğun bir küresel bombardıman altında kaldığı şu dönemde aynı kuşatıcılığı sergilemeye devam etmesidir. Şu anda karşımda bulunan spor salonunda bulunan tüm gençlerimizden benim ricam, istirhamım aman ha şu kucaklayıcı vasfınızı asla kaybetmeyin. Bir olacağı, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

"MÜSLÜMANLARA LAYIK MI?"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğimizin sahibi ve teminatı olan gençlerimizi güçlü bir tarihi ve kültürel donanımla dünyaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarız. İşte şu anda İsrail Filistin olayını hep birlikte dünyada takip ediyoruz. Müslümanlar buna layık mı? Değil ama yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Bakın bütün Batı dünyası haçlı emperyalist yapı bir arada. Birbirinden ayrı yanları yok. Dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördük. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm, diğerinde de. Yatıyorlar, kalkıyorlar söyledikleri şey Hamas da Hamas. Neymiş 7 Ekim'de Hamas'ın o çıkışı işte bu hali ateşledi diyorlar. Tabii kendilerine şunu söyledim, şu anda 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz? İşte rehineler, tamam İsrail'in elindeki rehineler ne olacak? 10 bine yakın İsrail'in elinde rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımını atın biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? Evet diyemiyorlar. Bir hafta sonra İsrail'e gidecek cumhurbaşkanınız. Atın bu adımı biz de karşı adımı atalım."

"İSRAİL'İ ŞİKAYET EDECEĞİZ"

İsrail'in Gazze'de ve diğer şehirlerde uyguladığının devlet terörü bir soykırım olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şu anda 2 bini aşkın avukatla birlikte bu soykırımı gerekli yerlere şikayet edeceğiz. Bu bedel ödenecek. Ama parlamentomuzda bakıyoruz, bir siyasi partinin genel başkanı Netanyahu gibi konuşuyor. Bu Meclis'in çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olmamalı. Dün de söyledim, İsrail bir terör devletidir. Bu terör devletinin başında olan kişi de şu an İsrail halkını isyan ettiriyor. Onun için eceli yakındır. Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde araştırılması şarttır" diye konuştu.

'BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNE ÇELME'

Erdoğan, "Bize düşen görev, gençlerimize adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz büyük Türkiye'nin inşası için gereken altyapıyı kurmak ve imkanları sağlamaktır. Vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın daha binlerce yıl devam edebilmesini ancak bu şekilde temin edebiliriz. Her kim Suriye'den, Irak'tan, Karabağ'dan, Libya'dan, Kudüs'ten bize ne diyorsa, bilerek ya da bilmeyerek büyük Türkiye yürüyüşüne çelme takıyordur. Bir bilim insanın eğitimini zeka ile karıştırmayın. Diplomanız olabilir ama cahil olabilirsiniz" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA TARİHİ AYAR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesi Avrupa basınında geniş yer aldı. Bild gazetesi "Erdoğan'ın Scholz ile havuç ve sopa oyunu" başlığını kullanan analiz haberde, Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'yi yerle bir etmekle, 13 bin Filistinliyi öldürmekle ve ibadethaneleri, kiliseleri ve hastaneleri bombalamakla suçladığı aktarıldı. Süddeutsche Zeitung gazetesi de Başkan Erdoğan'ın Scholz ile yaptığı görüşmeyi "Azıcık birlik" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan ve Scholz'un ortak basın toplantısında iki devletli çözümü savunduğu, Gazze'ye ilişkin başka görüşlerde büyük ölçüde farklılıkları bulunduğu belirtildi.

İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAHI VAR

- HOLLANDA'NIN De Telegraaf gazetesi, Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde İsrail'i şiddetli eleştirdiğini vurgularken "bombardıman" ara başlığı altında Erdoğan'ın "Şu an itibarıyla malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas... Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez" şeklindeki açıklamalarına yer verildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE ÇATIŞMA

- KATHİMERİNİ Gazetesi ana sayfadan verdiği haberinde Türkiye'nin savaş uçağı tedarik etme planına dikkat çekti. "Erdoğan: Savaş uçaklarını başka yerden alırız" başlığıyla verilen haberde, Başkan Erdoğan'ın Alman bir gazetecinin sorusu üzerine "Savaş uçakları üreten başka ülkeler de var, bizi tehdit etmeyin" dediği aktarıldı. Ta Nea Gazetesi de ana sayfadan verdiği haberde "Scholz ve Erdoğan'ın Hamas için kameralar önünde çatışması" başlığını kullandı.