Kabine yarın toplanıyor! Gündem ekonomi ve Gazze

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar, ekonomi ve terörle mücadele konularının yer alması bekleniyor.

Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan ve Almanya'yı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor. Gazze'den getirilen yaralıların durumu ile ilgili Sağlık Bakanı'nın brifing vermesi bekleniyor.

ÇİFTÇİNİN GÖZÜ KABİNEDE

Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatlar, enflasyona mücadele ve fahiş fiyatla mücadele için torba kanun Kabinenin öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca, memur ve emekli ücretleri ile 2024 yılı için asgari ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğu için çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamayan çiftçilerin durumu da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

TORBA KANUNUN DETAYLARI ELE ALINACAK

Deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak.

DEPREM KONUTLARI

Deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de Kabine'de ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının teslimlerine ilişkin süreç toplantıda görüşülecek. Aralık ayı itibariyle teslim edilmesi beklenen deprem konutları ve deprem illerinin ihyası ele alınacak.

TERÖR VE SUÇ ÖRGÜTLERİTLE MÜCADELE

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ile suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar da toplantıda değerlendirilecek.