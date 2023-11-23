Ailelerin tedirgin bekleyişi sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, 'Kafkametler' adlı Türk gemisinin batışıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fırtına sebebiyle mendireğe çarparak batan gemideki 11 mürettebatın bulunması için gece gündüz süren çabalar henüz sonuç vermedi. Deniz ve hava unsurlarının katıldığı yoğun arama çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler, kayıp mürettebatları bulmak için her türlü çabayı gösteriyor.

YAŞAM ODASI ÇALIŞMASI

Ancak şu ana kadar yapılan aramalardan somut bir sonuç alınamadı. Geminin yaşam odası tespit edildi ancak görüş mesafesinin 30 santimetre olması dalgıçların işini zorlaştırdı. Çamurun ��ökmesi ve görüş mesafesinin artmasıyla dalgıçların bugün yaşam odasına ulaşmaya çalışması bekleniyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililer en kısa sürede kayıp mürettebatın bulunması için her türlü desteği sağladıklarını ifade ettiler. Kayıp mürettebatın aileleri de çalışmaları yakından takip ediyor.

BATAN GEMİNİN ARKASINDA DRAM KALDI

Zonguldak açıklarında fırtına sebebiyle karaya oturarak batan geminin kaptanı Cemal Turan'ın 2 ay önce eşini kaybettiği ve annesinin de bitkisel hayatta olduğu öğrenildi.

AHMET USLU: ÜMİDİMİZ DEVAM EDİYOR

Gemi mürettebatından Satılmış Uslu'nun Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan ağabeyi Ahmet Uslu ise, "Kardeşim gemide çalışıyordu. İstanbul'a gitti, küçük yaşlardan beri İstanbul'da gemilerde çalışıyor. Bize öldüğüne dair ya da yaşadığına dair herhangi bir haber gelmedi. Kendisinden haber bekliyoruz. İyi haber gelecek diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.