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Haberler Gündem Fasulye göndermesine ilginç benzetme: Senden bir cacık olmaz

Fasulye göndermesine ilginç benzetme: Senden bir cacık olmaz

OSMAN AKÇA
Fasulye göndermesine ilginç benzetme: Senden bir cacık olmaz

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, sosyal medya hesabında paylaşımına yaptığı yorum polemik başlattı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şahsi sosyal medya hesabından kendi fotoğrafı ile birlikte "Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu" paylaşımı yaptı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da Özdağ'ın bu paylaşımını kopyalayarak, kendi sosyal medya hesabından "Fasulye!.." yazarak paylaşımda bulundu. Zafer Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Ergun'un bu paylaşımına sert bir şekilde cevap verdi.

'CACIĞIN ANA MALZEMESİ'

YÜCEL, Metin Ergun'un paylaşımını alıntılayarak, kendisine şu ifadelerle cevap verdi: "Tüm meziyeti insan satmak olan bir öğretim üyesi olarak çapın sebze meyve üzerinden cevap vermeye yetiyorsa anladığın dilden cevap verelim; Fasulye, Türk toplumunda nimet olarak bilinir. Cacığın ana malzemesi olmana rağmen senden bir cacık olmayacağını da herkes bilsin Metin'im."

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