İzmirlilere kan bağışı çağrısı

Türkiye'de kan stokları konusunda sıkıntılı günler yaşanıyor. Sık sık kan bağışı konusunda kampanya çalışmaları düzenlense de istenilen ölçüde bağış yapılmaması dikkat çekiyor. Kan bağışı konusunda Türkiye'de ilk sıralarda yer alan İzmir'de ise durum farklı değil.

"KENTİMİZ HEP İLK 3'TE"

İzmirlinin kan bağışı konusunda hep ilk üçte olduğunu söyleyen Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş , "Hali hazırdaki kurumsal hafıza bana şunu söyletiyor: Kan verebilir nüfus üzerinden söylemek gerekirse hep ön sıralardaydık. Fakat İzmir'de istediğimiz noktada değiliz. Çünkü Ege Bölge Kan Merkezi olarak sorumluluk sahamız sadece İzmir değil. İzmir'le beraber Aydın, Manisa, Ödemiş'le birlikte totalde 4 kan merkezinin bağlı olduğu bir bölge müdürlüğüyüz. Bu faaliyet alanında toplam 95 hastane var. Günlük aldığımız kanın sayısını 1500'ün altına düşmemesi gerekiyor. Stoklarımızın hep dolu olması gerekiyor, bu yüzden herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.