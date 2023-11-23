Keskin nişancılar Foça’da yarışıyor

İzmir'deki Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından keskin nişancı yarışması düzenlendi. Bir keskin nişancı ve gözcünün bulunduğu 92 unsurdaki yarışmaya katılanlar, 100 metrede algı ve rehine atışı ile 200 metrede anahtar deliği atışı gerçekleştirdi. Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmanın önceki gün yapılan açılış töreninin ardından yarışmacılar atışlara başladı. Yarışmaya 67 jandarma komando tabur komutanlığından 134, 21 jandarma komando özel hareket tabur komutanlığından 42 ve 4 jandarma komando özel operasyon tabur komutanlığından 8 personel olmak üzere toplam 92 birlikten 184 keskin nişancı katıldı.

25 GÖZLEMCİ TAKİP ETTİ

Yarışmayı Cumhurbaşkanlığı'ndan 5, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 olmak üzere toplam 25 gözlemci takip etti.