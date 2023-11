Netanyahu pılını pırtısını toparlayıp cekilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cezayir'de gerçekleştirilen Türkiye- Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nı başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, görüşmelerde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile işbirliğinin geliştirilmesi noktasında karşılıklı iradeye sahip olduklarını söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Gazze'deki vahşet başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleleri de görüştüklerini söyleyen Erdoğan, "İşgal edilmiş Filistin topraklarında 7 Ekim'den beri devam eden katliamları her iki ülke olarak lanetliyoruz. Katliamların durması ve insani yardımlara engelsiz erişimin sağlanması için atılabilecek adımları ele aldık" dedi.

DÜNYA TAVIR TAKINIYOR

Erdoğan, "Şu anda tüm dünyanın İsrail'e karşı nasıl bir tavır takınmaya başladığını görüyorsunuz. Gazze'de gerçekleşen işgal, bazı ülkelerin yönetimlerini sessizliğe gömse de toplumların vicdanlarını Allah'a hamdolsun harekete geçirdi. Sokaklarda Filistin'e destek olanların sayısı artıyor. İşte Almanya'ya bakın. Geçen oradaydım, aynı gün Berlin'de yürüyüşler oldu. İngiltere aynen bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın önünde neler olduğunu görüyorsunuz. Fransa'da, Latin Amerika ülkelerinde neler olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, artık maşeri vicdanın harekete geçtiğini ve bununla birlikte İsrail'in sokaklarının bile hareketlendiğini söyleyerek, herkesin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "artık git" der hale geldiğini belirtti. "Bazı yabancı ülke yetkilileri bize 'Bundan kurtulmalıyız' diyor" ifadesini kullanan Erdoğan, bu sürecin ileri düzeyde devam edeceğine ihtimal vermediğini kaydetti.

'MAHKEMELİK DURUMU VAR'

Erdoğan, "İnşallah çok kısa bir zamanda Netanyahu pılını pırtısını toparlayıp, buradan çekilecek. Zaten Netanyahu'nun mahkemelik bir durumu da var biliyorsunuz. Belki de oradan kurtulmak için böyle bir adımı atmış da olabilir. Fakat hangi yönde adım atarsa atsın, kurtulamayacak. Şu anda biliyorsunuz Filistin'de tutulan İsrailliler dahi 'Bizi buraya sen mahkum ettin, bir an önce bu işten elini, eteğini çek. Biz de kurtulalım' deme noktasına geldiler" diye konuştu.

'ARTIK İSYAN EDİYORLAR'

Başkan Erdoğan, dünyanın her tarafında yüz binlerce insanın hem İsrail'i hem kendi ülkelerinin pozisyonlarını protesto ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Ülkelerin yönetimleri yine bildiğiniz gibiydi ancak halklar artık 'Yeter bunca zulüm' diyor. Gazze'de öldürülen bebekleri görüyor, isyan ediyorlar. Sokaklardan yükselen ses bir vicdani haykırıştır. Halklarının gözünde İsrail yanlısı tutumlarıyla soykırım destekçisi durumuna düşen liderlerin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekir" dedi.

"YAKIN ZAMANDA MISIR'A GİDEBİLİRİM"

İlk etapta Gazze'deki kanser hastalarından 40'ının Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Erdoğan, "İkinci etapta bu sayı ciddi manada arttı ve 88 hasta, 67 refakatçiye ulaştık. Bunların tedavilerini biz şehir hastanelerimizde yapıyoruz, buna devam edeceğiz. Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim. Mısır'da ağırlıklı gündemimiz bu konular olacak. 'Ne gibi adımlar atabiliriz, hastaların tahliyesinin önünü nasıl açarız?' bunları konuşacağız. Bir an önce istiyoruz ki bu hastaların tamamını getirebilelim. Hatta benim arzum, cerrahi müdahale gerekenleri de bir an önce alalım. Hele hele çocukları bir an önce alalım, tıbbi müdahaleleri yapalım. Bu konuda arkadaşlarımızla mutabıkız ve süreci de inşallah bu şekilde işleteceğiz" dedi

ERDOĞAN G20 LİDERLERİNE SESLENDİ: SİZLERİ İNİSİYATİF ALMAYA ÇAĞIRIYORUM

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne çevrimiçi hitap etti. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedinin insanlığın tahammül sınırlarını aştığını belirterek, "Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz" dedi. Erdoğan, "Buradaki tüm liderleri de İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum. Sizleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum" dedi.