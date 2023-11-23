Tunç: Artık darbecileri yargılayan bir sistem var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Adalet Bakanlığı'nın bütçesini ele alıp kabul etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Tunç, "Geçmişte darbecilere alkış tutan, darbecilere anayasa hazırlayan hukukçular vardı, hatta darbecileri değil darbe mağdurlarını yargılayan yargı sistemi vardı. Artık darbe mağdurlarını savunan, darbecileri yargılayan bir yargı sistemi var" dedi. Tunç, "Anayasamızın değişmez maddeleri bizim kırmızı çizgimizdir, bunun dışındaki maddeler elbette ki tartışılabilir. Biz adalete hukukun üstünlüğü, milletimizin penceresinden bakarız. 21 yıldan beri hep böyle baktık, böyle baktığımız için de hep milletimizin desteğini almayı başardık" ifadelerini kullandı.