Ve ateşkes!

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna dün yaptığı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin bugün saat 10.00'da başlayacağını söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, kabinenin önceki akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu.

Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

TIR'LAR GAZZE'YE GİRECEK

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında bu sabah saat 06.00'dan itibaren İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce TIR'ın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulandı.

19 YAŞ ALTI ÇOCUK VE KADIN

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Anlaşmaya göre, serbest bırakılacak kişiler, her iki taraftan 19 yaş altı çocuk ve kadınlardan oluşacak.

BİDEN'DAN KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Yaptığı yazılı açıklamada anlaşmada rol oynayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür eden Biden, ABD Başkanı olarak ABD'li esirlerin salıverilmesinin en önemli önceliği olduğunu kaydetti.

HAMAS'TA 237 REHİNE VAR

Gazze Şeridi'nin güneyinde hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı da açıklandı. İsrail, Hamas'ın elinde en az 237 rehinenin bulunduğunu belirtirken İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.