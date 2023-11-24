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Doğu Akdeniz Tatbikatı’nı TCG Anadolu’dan izlediler

HABER MERKEZİ
Doğu Akdeniz Tatbikatı’nı TCG Anadolu’dan izlediler
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" kapsamında "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" gerçekleştirildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8 ülkeden gemi, personel ve gözlemcilerin katıldığı tatbikat, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisinden harekatı izledi.
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