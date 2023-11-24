FETÖ’nün kilit ismi Kamış İstanbul’da sorgulanacak

FETÖ/PDY'NİN sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanan, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüldü. Alınan bilgiye göre, güvenlik ve istihbarat birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığını belirlemiş, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ortak operasyonuyla saklandığı evden çıkar çıkmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

'DARBE ÇAĞRIŞIM DAVASI'

MEHMET Kamış, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davası'nın önde gelen sanıkları arasında yer alan sözde yönetici, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Kamış sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.