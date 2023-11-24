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Külliye’de kabul günü

HABER MERKEZİ
Külliye’de kabul günü
Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektuplarını sundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti. Kabulde Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Başkan Erdoğan'a yöresel kıyafetlerle güven mektubu sundu. Chea Sok'un ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. İkinci kabulde ise Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Bakari'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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