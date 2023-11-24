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PKK’nın sözde sorumlusu Fahrettin Tolun etkisiz!

HABER MERKEZİ
PKK’nın sözde sorumlusu Fahrettin Tolun etkisiz!
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun'u, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan'da etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1992'den itibaren Suriye'de, İran ve Irak'ta terör örgütüne ağır silah temininde faaliyet yürüten terörist Tolun, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Tolun, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan'da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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