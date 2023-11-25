ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA Açıköğretim vize sınav sonucu sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açoköğretim Fakültesi'nin vize sınavları sonrasında adaylar sonuçları merak etmeye başladı. Üç oturumda gerçekleştirilen ara sınavlara katılan adaylar arama motorlarında 'ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

25-26 Kasım tarihlerinde uygulanacak sınavların sonuç tarihi henüz duyurulmadı ancak geçtiğimiz dönem sonuçlar 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da sınav sonuçlarının aralık ayının ilk 2 haftasında açıklanması bekleniyor.