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Haberler Gündem ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA Açıköğretim vize sınav sonucu sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA Açıköğretim vize sınav sonucu sorgulama ekranı...

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açoköğretim Fakültesi sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde, üç oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki ara sınavlara giren öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını ne zaman, nerden öğrenecek? İşte ATA AÖF vize sınavı sonucu sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açoköğretim Fakültesi'nin vize sınavları sonrasında adaylar sonuçları merak etmeye başladı. Üç oturumda gerçekleştirilen ara sınavlara katılan adaylar arama motorlarında 'ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

25-26 Kasım tarihlerinde uygulanacak sınavların sonuç tarihi henüz duyurulmadı ancak geçtiğimiz dönem sonuçlar 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da sınav sonuçlarının aralık ayının ilk 2 haftasında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA Açıköğretim vize sınav sonucu sorgulama ekranı...

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA Açıköğretim vize sınav sonucu sorgulama ekranı...

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

I.Oturum: 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024

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