“MİT yaptığı çalışmalarla FETÖ’yü görünür kıldı”

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), PKK/KCK'nın yöneticilerine yönelik nokta operasyonlarıyla çok sayıda kadroyu etkisiz hale getirdiğini belirterek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmaları ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre ederek örgütü görünür kılan MİT, özellikle yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak mücadeleyi uluslararası boyuta taşımış, FETÖ mensuplarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar devletimizin takibinde olduklarını hissettirmiştir" diye konuştu.

2024 YILI BÜTÇESİ BELLİ OLDU

YILMAZ, Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olduğunu belirtti. Yılmaz, bu ödeneğin yüzde 39'unun Barışı Destekleme Faaliyetleri ve Acil Destek Giderleri kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara aktarılmak üzere ayrıldığını söyledi.