‘Hedefimiz şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuştu. "Birleşmiş Milletler Tarafından 24 yıl önce kabul edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirdiğimiz programın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizde de her 25 Kasım günü düzenlenen çok sayıda etkinlikle idrak ediliyor. Amacımız milletimizin her ferdinin kadına yönelik şiddet konusunda bilinç sahibi olmasıdır. Hamdolsun Türkiye bu hususta eskisi ile mukayese edilemeyecek derecede ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Kasıtlı kampanyalar ile bu başarıyı gölgelemek isteyenler varsa da, bilhassa hanım kardeşlerimiz hakikati biliyor" dedi.

'MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

Devlet olarak kadına yönelik şiddet ile mücadeleyi temel politikamız haline getirdiklerini ve bu amaçla 2011'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kurduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bakanlığımızın her çalışmasını yakından takip ederek, destekleyerek, samimiyetle sahiplenerek, hatta gerektiğinde mücadeleye bir fiil katılarak kadınların yanında yer aldığımızı gösterdik. Huzurlu, güvenli, üyelerinin birbirine saygı duyduğu aile aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı en muhkem kalemizdir. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Yani aileye sahip çıkarak şiddet meselesi başta olmak üzere kadınların tüm haklarının da korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

MEVZUATIMIZI YENİLİYORUZ

Son 21 yılda çok sayıda reform ve düzenlemeyi kararlılıkla hayata geçirdiklerini de ifade eden Başkan Erdoğan, "Ülkemizde kadına yönelik şiddet ile mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkardığımız Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile yaptık. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır. Yeni genelgemizde kurduğumuz kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler yürüteceğine inanıyorum" dedi. Şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına aldıklarını ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkemizin alt yapısını oluşturuyoruz. Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı için yürüttüğümüz çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz. Ülkemizin hayrına hangi mücadeleye girdiysek, kadınların da desteğini daima yanımızda bulduk."

'GIDA GÜVENLİĞİ STRATEJİK HALE GELDİ'

BAŞKAN Erdoğan, 9. Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. "9. Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı'nın ülkelerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Helal zirvesi münasebetiyle gerçekleştirilecek iş forumları ise şirketlerimiz arasında yeni ortaklıkların kurulmasına öncülük edecektir. Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuar ülkemiz şirketlerinin helal sektöründen daha fazla pay almasına da zemin hazırlayacaktır. Gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde görüyoruz" dedi.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARANLAR

15 Temmuz darbe girişiminde de en ön saflarda kadınların olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından çıkartıp önce 2023 hedefleri şimdi de Türkiye Yüzyılı aydınlığına çıkartan yine kadınlardır, Aybüke öğretmenlerdir. Kadın hakları denilerek kıyafetleri yüzünden dışlanmaya çalışılan kadınların mücadelesi Türk demokrasi tarihinin en önemli sayfalarından biridir. Diyarbakır'da tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütüne kabuslar yaşatan kadınların hakkını asla ödeyemeyiz. Buradan bir kez daha bölücü terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre eden Diyarbakır annelerini selamlıyorum" dedi.

AK PARTİ'DE TEMAYÜL YOKLAMASI

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katılacağı yoklama Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek