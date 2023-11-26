Terörle mücadele tam gaz sürüyor: 649 terörist etkisiz

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı", "Zeytin Dalı", "Barış Pınarı", "Bahar Kalkanı" harekatlarını düzenleyen Mehmetçiğin, Suriye harekat alanında da görevine başarıyla devam ettiği belirtildi.

HAZIRLIK YAPIYORLARDI

BAKANLIĞIN açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/ KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hale getirmiştir. Hudut kartallarımız aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi."

KOMUTAN TALİMATLAR VERDİ

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu ve harekat alanında tecrübelerini görevli personele aktararak tedbirlere yönelik talimatlar verdi.