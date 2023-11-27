Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Bakanlık bünyesine temizlik görevlisi pozisyonunda çalıştırılmak üzere 216 engelli personel alımı yapılacak. Söz konusu alım için başvurular 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi başvuru sahiplerinin gündeminde Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.
Söz konusu pozisyon için başvurular, 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alındı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabildi.