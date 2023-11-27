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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

İŞKUR işbirliği ile Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında bünyesine katmak üzere temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli personel alınacağı açıklamıştı. Sürekli işçi alım başvuruları 1-6 Kasım arasında tamamlandı. Başvuru yapan adaylar araştırma yapmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım kura sonuçları sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmaya başladı. Bakanlık bünyesine temizlik görevlisi pozisyonunda çalıştırılmak üzere 216 engelli personel alımı yapılacak. Söz konusu alım için başvurular 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Şimdi başvuru sahiplerinin gündeminde Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura tarihi yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyon için başvurular, 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alındı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi, 18.00'de sona erecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları henüz açııklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekimi ardından erişime açılacak.

216 asıl adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek.

Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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