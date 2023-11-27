Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları henüz açııklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kura çekimi ardından erişime açılacak.

216 asıl adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek.

Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.

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