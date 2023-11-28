Türkiye’nin, Gazze’de kuracağı sahra hastanesi için teknik heyet Gazze’ye intikal etti

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "Heyetimizin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesini planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtildi.

GAZZE'YE SAHRA HASTANESİ VE KONTEYNER KENT HAZIRLIĞI

Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirmişti.

Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze'ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti.