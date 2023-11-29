11 İsrailli ile 22 Filistinli daha serbest bırakıldı

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da başlayan insani aranın 4'üncü gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti. İsrail ordusu Hamas tarafından serbest bırakılan 11 esirin ülkeye döndüğünü açıklarken, esirlerin sağlık kontrolünün ardından aileleri ile buluşacağı bildirildi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise 3 kadın ve 30 çocuk Filistinli mahkumun İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldığı belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari önceki Katar'ın devam eden arabuluculuk çabaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. İki gün duiçinde toplam 20 İsrailli esire içinde karşılık 60 Filistinli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.

TÜRK HEYETİ GAZZE'DE

ÜRK sağlık heyeti, ateşkesin dördüncü gününde Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçti. Teknik ekip, kurulacak sahra hastanesinin ön çalışmalarını

gerçekleştirecek.

MOSSAD ve CIA'den Katar'da Gazze görüşmesi

İSRAİL dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın "insani aranın" uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Katar'a gittiği bildirildi. Barnea'nın Doha'da Katarlı yetkililer ve ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Başkanı Bill Burns ile görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.