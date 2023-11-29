Bursa ulaşımına dev yatırım

Turkuvaz medya yazar ve yöneticilerini ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni ulaşım yatırımları hakkında bilgi verdi. Raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu çerçevede, yatırım bedeli 40 milyar TL'yi bulacak projeler planlandı. Şehrin kuzey güney eksenindeki ulaşım problemini çözmek amacıyla 20.7 kilometre uzunluğunda, 17 istasyonlu Çalı-Demirtaş Metro Hattı yapılacak. Proje 9 milyar TL'ye mal olacak. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ilçelerinin ulaşım problemini çözmek için ise 28.81 kilometre uzunluğunda 22 istasyondan oluşacak 933 milyon dolara mal olması beklenen Çalı-Gürsu Metro Hattı yapılacak. Planlanan yatırımlar arasında yer alan köprü imalatları 365 milyon TL, Mudanya Yolu-YHT Köprülü Kavşağı 250 milyon TL, Botanik Köprülü Kavşağı 100 milyon TL, ATABULVARI Durmazlar Kavşağı 110 milyon TL, Atabulvarı Kırmızı Cadde Kavşağı 80 milyon TL, Hasanağa Çevre Yolu 750 milyon TL, Görükle Köprülü Kavşağı (KGM) 300 milyon TL, AKPINAR-Yunuseli Tüneli 2.5 milyar TL, Eski Tekel Meydanı Yeraltı Otoparkı 150 milyon TL'ye mal olacak. Bursa'da trafiği rahatlatacak bir adım da akıllı kavşak uygulamaları... Toplamda dedektörlü akıllı kavşak imalatı sayısı 136 oldu. Belediye projeye 50 milyon TL yatırdı.

TEK MERKEZDEN YÖNETİM

Bursa'nın en kritik 35 kavşağına adaptif sistemler kuruldu, 250 kavşak uzaktan kontrol edilebilecek şekilde Trafik Yönetim Merkezi'ne bağlandı. Adaptif sistemlerin kurulduğu 35 kavşakta trafik yönetimi amacıyla 133 adet araç sayım ve 21 adet balıkgözü kamera bulunuyor. Merkezden tüm kavşaklara müdahalede bulunulabiliyor.

TRAFİK YÖNETİMİNDE DÜNYADA İLK

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğiyle gerçekleştirdiği Trafik Yönetim Merkezi sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk. Sistem sayesinde, hareketli araç verisiyle kavşaklar arasındaki hız inceleniyor, trafik akışı hızlanıyor. Araçların ortalama bekleme süresini en aza indiren sistem, hareketli araç verisi ile kendi içerisinde çalıştırdığı algoritmalar ile kavşakları en verimli şekilde çalıştırıyor. Ayrıca hareketli araç verisi ile şehir içerisindeki hareketliliği tespit etmek için şehirde başlangıç - varış matrisleri oluşturuluyor. Bu sayede trafikte gezen araçların yüzde kaçının nereden gelip hangi güzergâh üzerinden nereye gittiği tespit ediliyor. Böylelikle nerede ara bağlantı yolları yapılmalı, nerede nasıl bir yapılaşma olmalı tespit ediliyor.