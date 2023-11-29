Üreticiye destek ihracatı patlattı

Bursa tarihi, turizmi, sanayisinin yanında tarımda da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri... Şehrin yüzde 34'ü tarım alanlarından oluşuyor. 60 bin tonu geçen tarımsal ihracatı ile ülke ekonomisine 600 milyon dolara yakın bir getiri sağlıyor. 'Tarım ekonomisi olmadan belediyecilik yapılmaz' diyerek yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi de 60 milyon liraya yaklaşan kırsal kalkınma desteği yapıyor. Büyükşehir belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında çiftçilere toplamda 1 milyon kilogram tohum, 8 milyon 100 bin adet fide, 310 bin adet fidan ve 510 bin tarımsal makine ve ekipman dağıttı. Başkan Aktaş, "İlçelerimizde çiftçilerimize yüzde 60 hibeli yaban mersini, ahududu, aronya ve çilek fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Bursa'mıza özgü üzümsü meyveler dünya pazarında yer aldı. Bu projeyle 2017'de 200 milyon dolar civarında ihracat yapan Bursa, geçen yıl 569 milyon dolar tarım ihracatı gerçekleştirdi" diye konuştu.

BİZ MARMARA'NIN TEDARİKÇİSİYİZ

Sebze üretim çeşidi ve potansiyeli ile Marmara Bölgesi'nin tedarikçisi olduklarını vurgulayan Aktaş, "Armut, Gemlik siyah zeytini, şeftali, çilek ve kiraz değerli ürünlerimiz. Zeytin üretiminde ikinci sıradayız. Siyah incirimizin çoğunluğu AB ülkelerine ihraç ediliyor. Ahududu, böğürtlen ve bezelye üretiminde birinci sıradayız. Şehrimiz Türkiye ahududu üretiminde yüzde 96'lık payla lider konumda" dedi. Aktaş, 8 sulama göleti ve 36 sulama tesisi inşa ederek su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağladıklarını, çiftçilere ürün verimliliğini artırmalarına olanak tanıdıklarını anlattı.