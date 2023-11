Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Şehirlerimizin 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Yeniden İstanbul mücadelenin parolalarından biri olacaktır. CHP bizim başlattığımız projeleri bile devam ettiremedi. CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehre dönüştü. İstanbul CHP zihniyeti elinde eski günlerini arıyor'' açıklamasında bulundu. Yerel seçim mesajı veren Erdoğan, ''Kazanmak, hem de ezici bir oranla kazanmak dışında bir seçeneğimizin olmadığı seçimlere hazırlanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Son genişletilmiş il başkaları toplantımızı 24 Ağustos tarihinde büyük kongremizden önce gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz açısından önemi haiz pek çok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim'de AK Parti'ye ve temsil ettiği değerlere yakılır bir şekilde alnımızın akıyla icra ettik. Kongremiz, bir AK Parti klasiği olan süreklilik içinde değişim yönümüzün ne kadar güçlü, halen ne kadar diri olduğunu tekrar göstermiştir.

Ak saçlılarımızın tecrübesiyle, gençlerimizin heyecanını birleştirdiğimiz kongremizde, partimizin yönetim organlarını da belirledik. MKYK üyelerimizden 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarımıza teslim etti. Görevi devreden arkadaşlarımıza, partimize ve davamıza yaptıkları üstün hizmetler dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Parti kurullarımıza asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum.

Kongre sürecimizin öncesinde 3 kademe il başkanlıklarımızın bazılarında çeşitli değişiklikler yaşandı. Bu arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni görevleriyle toplantılarımıza ilk defa katılan arkadaşlarımıza rabbimden başarılar niyaz ediyorum.

Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı Türk siyasetine örnek olacak bir demokrasi ikliminde sizlerin de desteğiyle tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız. Süreç kendi mecrasında ilerlerken biz de gündemimizi işletiyoruz. Milletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız. Temayül yoklamalarıyla saha araştırmalarıyla, istişarelerle, görüşmelerle, partimize mahsus diğer yöntemlerle adaylarımızı belirleyeceğiz. Kampanya ekibimiz de çalışmalarına başladı.

İSTANBUL CHP'Lİ İŞ BİLMEZLERİN YÖNETİMİNDE İSTANBULLULARI YORAN BİR ŞEHİR HALİNE DÖNÜŞTÜ

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, muhataplarıyla sürekli temas halinde. Biz de dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Külliyemizde ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı, daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile tekrar buluşturmaktır. Grup toplantımızda ilan ettiğimiz "Yeniden İstanbul" bu mücadelenin parolalılarından biri olacaktır. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi, bizim başlattığımız, belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü.

Hepimizin bildiği, kara tren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor, metro bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim bu sefer de bakımsızlıktan dolayı yolda kalıyor. Aynı vahim tablo, diğer tüm CHP'li belediyeler için de geçerlidir. Büyükşehri, ili, ilçesi ve beldesiyle CHP'li belediyelerin alameti farikası vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Niye? Çünkü umurlarında değil. Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet etmek, esre kazandırmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok. Çok daha kötüsü bunu öğrenmek gibi bir niyetleri de yok. Alışmışlar istismar ve korku siyasetine, alışmışlar tıpış tıpış bize oy vereceksiniz demeye. Bir de bunu utanmadan, sıkılmadan kameralar önünde söylüyorlar. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Ne hale düştük. Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor.

Aziz kardeşlerim, kazanmak hem de ezici bir oranla kazanmak dışında bir seçeneceğimizin olmadığı bir seçime hazırlanıyoruz. Kabinemiz, eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz bir şekilde sürdüyor. AK Parti, yerel yönetimler alanında adeta bir destan yazıyor. AK Partili belediyeler iyi uygulamaları ile uluslararası alanda diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor.

Muhalefet cenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için yalana sarıldı. Bunlara hukuk önünde ağzının payını verir yerine oturturuz. İnsanımızı sınıflara bölmeye, bunların üzerinde astlık, üstlük ilişkisi kurmaya kalkanlar ancak tek parti döneminin faşist zihniyetidir.

31 Mart kampanyası sürecinde AK Parti'nin farkını bir kez daha göstereceğiz.

İnsanlarımızın sıkınlarını görmezden geliyor değiliz. Türkiye'nin kasıtlı bir saldırı altında olduğunu kimse reddedemez. Yaşamadığımız hadise kalmadı. Milletimizle birlikte bu badireleri karşılamayı başardık.

Ülkemizin en büyük gücü istiktar iklimini muhafaza etmesidir.

Seçim sonuçları belli olana kadar, gece gündüz demeden çalışacağız. Her zaman, her an böyle bir duruş sergilemeliyiz. En küçük bir aksaklığa izin vermeden neticeye ulaşacağız. Hedef bu. Kim sabrederse zafere yakışır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak bizim boynumuzun borcudur.

'HEDEFİMİZ TÜM BELEDİYELERİ KAZANMAK'

Diğer partilerde görülen rezillikler AK Parti'nin kapısından içeri giremez. Uzun iktidar yıllarının bizi bozmadığını tersine tecrübe kazandırdığını milletimize göstereceğiz. Amacımız 30 büyükşehir 51'i il tüm ilçelerde tüm belediyelerin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kazanmaktır. Vatandaşımız neredeyse orada olmak boynumuzun borcu. Seçime kadar gece gündüz demeden çalışacağız.