Özel-Akşener arasında İzmir şifresi

Genel seçimlerden bu yana birbirlerine devamlı laf çakan, sosyal medya üzerinden birbirlerini eleştiren (özellikle de CHP medyası tarafından acımasızca suçlanan) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel buluştu.

CHP-Özgür Özel ile İYİ Parti- Meral Akşener görüşmesinde yerel seçimlerde işbirliği (ittifak demiyorlar) yapılması görüşüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı, CHP'nin işbirliği önerisini pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda (GİK) görüşeceğini açıkladı.

Özel-Akşener görüşmesinden çıkan ilk sonuca göre pazarlık için ilk işaret verilmiş oldu. CHP ile İYİ Parti arasındaki pazarlığın zemini İYİ Parti GİK'in vereceği karar sonrası şekillenecek.

Görüşmenin ardından iki genel başkan basına soru almadıklarını söyleyerek detay vermekten çekinen bir havada kısa açıklama yaptılar. Çünkü soru sorabilselerdi Meral Akşener çok zor durumda kalabilirdi.

Özel, "Biz İYİ Parti'ye işbirliği içinde olup olamayacağımızı sorduk. Sayın genel başkanımızdan bir cevap aldık" dedi. Özel'in ardından konuşan Akşener ise, "Sayın Özgür Özel, 81 ilde seçime İYİ Parti olarak girme kararımızın, Genel İdare Kurulu'nda yeniden ele alınıp alınmayacağını sordu. Pazartesi günü GİK zaten toplanacaktı. Orada yeniden konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Bu görüşme öncesi Özgür Özel'in kendisini Genel Başkan seçtiren Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve taktikler aldığı belirtiliyor.

Basın toplantısında Özel'in aralarındaki soğukluğu giderme çabası dikkat çekti. Özgür'ün Akşener'e uzattığı ilk havuç 'Genel başkanımız' sözüdür.

YİNE MASAYA MI OTURUYOR?

CHP ile İYİ Parti genel başkanlarının genel seçim sonrası ilk kez buluşması sonrası akıllardaki ilk soru Meral Akşener'in yine masaya oturup oturmayacağı oldu. GİK pazartesi günü nasıl bir karar alabilir?

1) Ankara-İstanbul'da İYİ Parti aday çıkarmasın ama karşılığında Ankara ve İstanbul'da mali ve yatırım imkanları çok yüksek ilçelerde işbirliği yapalım (Örneğin Ankara'da Gölbaşı, Etimesgut, Keçiören, Polatlı ilçelerinde İYİ Parti adayını CHP desteklesin.

Buna göre yerel seçimlerde İYİ Parti İstanbul'da Beşiktaş, Çatalca, Silivri, Üsküdar, Eyüpsultan, Tuzla, Şile, Ataşehir, Ümraniye ilçelerini istiyor).

2) İzmir'de İYİ Parti adayını CHP desteklesin (İYİ Parti adayı ve GİK üyesi Ümit Özlale, 'Asla çekilmem. Çekilmem istenirse İYİ Parti'den istifa ederim' resti çekmişti).

3) 'Tüm şehirlerde aday çıkaralım' kararını değiştirmeyelim.

'Ankara ve İstanbul'da adayı açıklayalım.' Böyle bir karar milletvekili istifalarını getirecek.

Örneğin 'Ankara Milletvekili Yüksel Aslan ve 8 arkadaşı istifa edebilir' deniyor.

ÜYELER İKİYE BÖLÜNMÜŞ

İYİ Parti'de öne çıkan GİK üyelerine bakarsak pazartesi günü çıkacak karar hakkında öngürülerimiz var. Önde gelen üyeler özgül ağırlığı olan iki isim Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu. CHP ile işbirliğine kesin karşı olanlar:

Buğra Kavuncu, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Kürşad Zorlu, Sedat Aksakallı. Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmama düşüncesinde olanlar: Turhan Çömez, Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır (partiden henüz atılmadı), Ahmet Zeki Üçok. Ortada olanlar: Oktay Vural, Ayfer Yıkmaz, Ece Güner, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen Kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Sürer, İrem Yaman, Fatih Koca, Berna Sukas, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Alparsan Yüce, Tamer Demirer, Selcan Hamşioğlu, Dursun Çolak, Naci Cinisli, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Kuleyn, Cumali Durmuş, Sevinç Çağlayan, Mehmet Aslan, Cem Özdemir, Hayrettin Nuhoğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlik, Veysel Gündoğan.

BUĞRA KAVUNCU YOKTU

Özel'in İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde Akşener Özel'i kapıda karşılamadı.

Akşener'in Özel ile görüştüğü salonda İYİ Parti'nin teşkilat başkanı Buğra Kavuncu'nun yokluğu dikkat çekti. Kavuncu, CHP ile işbirliğine kesinlikle karşı. Ayrıca Akşener'in bırakması halinde genel başkanlığın önde gelen ismi.

Koray Aydın ve ekibi ile mücadele eden önemli siyasetçi.

Özel ile görüşmesinde Akşener'in yanına Koray Aydın'ın oturmasına dikkatli bakınız.

FOTOĞRAFTAKİ AYRINTI Özgür Özel'i partinin ikinci adamı Oktay Vural karşıladı. İçeride Meral Akşener'in yanında ikinci isim Koray Aydın'dı. Vural üçüncü sırada oturuyordu. Özgür Özel'ın yanında girerken ve içeride CHP'nin ikinci ismi Genel Sekreter Selin Sayek Böke idi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yerini almıştı.

SONUÇ

Siyasette Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak masadan kalkmasına ardından da dönmesine şahit olduk. İYİ Parti GİK'ten pazarlık mı, işbirliğine kesin karşı olmak kararı mı çıkacak? Siyasette, rahmetli Demirel'in dediği gibi 24 saat uzun zamandır.

Pazartesi gününe kadar arka kapılarda çok görüşme olacak.

İYİ Parti GİK'in alacağı karar, CHP Genel Başkanlığı'na hazırlanan Ekrem İmamoğlu için hayati bir durum. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'i kafaya almak için siyasi-iktisadi- diplomatik kanalları kullanacaktır. Meral Akşener'in kararını, sadece iç siyaset değil, daha çok dış siyaset kanallarının (Amerika- Avrupa)belirleyeceğini öngörüyorum.