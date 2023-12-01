‘Şehirlerimize 5 sene daha kaybettirmeyeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıkları çok daha yoğun bir şekilde başlattıklarını söyleyerek, "Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı Türk siyasetine örnek olacak bir demokrasi ikliminde sizlerin de desteğiyle tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık'a kadar alacağız. Süreç kendi mecrasında ilerlerken biz de gündemimizi işletiyoruz. Milletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız. Temayül yoklamalarıyla, saha araştırmalarıyla, istişarelerle, görüşmelerle, partimize mahsus diğer yöntemlerle adaylarımızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

KORKU SİYASETİ

Erdoğan, dünyanın gözbebeği olan İstanbul'un, CHP zihniyetinin elinde eski güllerini mumla arar hale geldiğini belirterek, aynı tablonun diğer tüm CHP'li belediyeler için geçerli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehri, ili, ilçesi ve beldesi ile CHP'li belediyelerin alameti farikası vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Niye; çünkü umurlarında değil. Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet etmek, eser kazandırmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek yok. Çok daha kötüsü; bunu öğrenmek gibi bir niyetleri de yok. Alışmışlar istismar ve korku siyasetine. Alışmışlar 'tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar" dedi.

DOSTUNU GÖRMÜŞ GİBİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse, halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Milletimizi bu cendereden Mart ayının sonunda kurtaracağız. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz."

'KARŞILIKLI ANLAYIŞ VE SAYGI EKSENİNDE'

ERDOĞAN, seçime yönelik kampanya ekiplerinin de çalışmalarına başladığını bildirerek, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, muhataplarıyla sürekli temas halinde. Biz de dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Külliyemizde ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile tekrar buluşturmaktır. Grup toplantımızda ilan ettiğimiz 'Yeniden İstanbul' bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır" dedi.