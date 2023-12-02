Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde (COP 28) dünyaya Gazze dersi verdi. Dünyanın da Gazze'deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır" dedi. Erdoğan, 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesinin hiçbir şekilde meşru gösterilemeyeceğinin altını çizdi.

'YANI BAŞIMIZDA KRİZ YAŞANIYOR'

"İklim krizi ile ilgili görüşlerimizi paylaşırken hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyeceğim" diye konuşan Başkan Erdoğan, "İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN'

Başkan Erdoğan, "Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' şiarımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum. 2026 yılında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği içinde adaylığımızı açıkladık. Siz değerli dostlarımın bu kapsamda gereken desteği vereceğinizden şüphe duymuyorum" diye konuştu.

HEDEF YÜZDE 60 GERİ KAZANIM

Erdoğan, "Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55'e yükselttik. Bu oranla Avrupa'da beşinci dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da birinci dünyada dördüncüyüz. Hidroelektrik santrali kurulum gücünde ise Avrupa'da ikinci dünyada dokuzuncu sıradayız. Hidrojen teknolojileri stratejimiz uygulamaya aldık. Ayrıca net sıfır emisyon hedefi bağlamında çelik alüminyum çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritamızı tamamladık. 2053'te yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69'a çıkarmayı planlıyoruz. Eşimin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

TEMASLARDA BULUNDU

Başkan Erdoğan, COP 28 kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için geldiği Dubai'de ayaküstü üst düzey temaslarda bulundu. Erdoğan, Dubai'de Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayaküstü görüşerek sohbet etti.