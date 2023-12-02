İnsani ara bitince insanlık da bitti

İsrail ordusu dün sabah "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 3 saat içinde düzenlediği saldırılarda en az 70 Filistinlinin öldürüldüğünü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta dağıttığı uyarı broşürlerinde şehrin savaş bölgesi ilan edildiği belirtildi. Han Yunus sakinlerinden Mısır sınırına yakın Refah'a geçmelerinin istendiği ifade edildi.

GECE BOYU MÜZAKERE

Hamas, Gazze'de "insani ara"nın uzatılması için yaptıkları tüm teklifleri İsrail'in reddettiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın uzatılması ve diğer esirlerin de serbest bırakılması için gece boyu müzakerelerin sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, yaşlıların yanı sıra İsrail'in Gazze saldırılarında ölen İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin de teklif edildiği belirtildi. İsrail'in, "saldırıları yeniden başlatma konusunda önceden aldığı bir karar olduğu için bu teklifleri kabul etmediğine" işaret edilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasından İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Gazze'de siyonist savaş suçlarından İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

NETANYAHU MUTABAKATA UYMADIKLARINI İDDİA ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu. Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi: "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

'ÇATIŞMALARIN YENİDEN BAŞLAMASI FELAKETTİR

UNICEF, "Gazze'de kalıcı ateşkese ihtiyacımız var. Gazze'ye yapılacak daha fazla saldırı "katliamdan" başka bir şeye neden olmayacak" açıklamasında bulunurken BM Yüksek Komiseri Türk, Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması felakettir. Ateşkesin sağlanması için taraflara, çabaların acilen iki katına çıkarılması çağrısında bulunuyorum" dedi.