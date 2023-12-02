İsrail’in Gazze katliamıyla birlikte... Müslümanlığa geçen Avrupalı sayısı artıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte Avrupa ülkelerinde Müslümanlığa geçenlerin sayısında artış yaşandığı gözlendi. İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo, Ulu Cami'de neredeyse her hafta bir kişinin Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu, bazen bu sayının ikiye çıktığını söyledi. Umar del Pozo, genelde eşinden veya sosyal çevresinden İslam'ı tanıyanların artık Filistin meselesinden dolayı da Müslümanlara yakınlaştığını kaydetti.

"İsrail'in saldırılarını, yalanlarını görüyorlar. Bunun sonucunda kendi iç dünyalarında ve çevrelerinde daha çok sorgulamaya başlıyorlar" diyen Del Pozo, "Şimdiye kadar olarak bildiklerinin aslında tam tersi olduğunu gördüler. Bu zamana kadar bilmedikleri gerçeklerin farkına varıyorlar" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ise Avustralya'nın Melbourne kentinde Milli Görüş Camii'nde Avustralyalı 5 kadın Müslüman oldu. İslam'ı seçen kadınlar, dikkat çeken heyecanlı halleri ile şehadet getirdi. Milli Görüş Vakfı kadınlar kolunun organize ettiği etkinlikte, kadınlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Müslüman olan Christine Crnogorac, araştırdığında İslam'ın tek Tanrı inancından etkilediğini söyledi.