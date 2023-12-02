Yemezler Amerika yemezler!

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI:

Theodor Herzl- Ben Gurion- Rothschild ekseninde İsrail...

Doların arkasındaki küresel çete-Rothschild diyor ki: "Ben olmasam İsrail devleti kurulamazdı.

Ve.... İsrail başarılı olamazdı." Nokta... 7 Ekim'den bu yana gaddar İsrail'in Gazze'deki katliamları-soykırımları devam ediyor. Kana susamış Netanyahu'nun askerleri Gazze'yi çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline getirdi. Hamas ile İsrail arasında kısa süreli ateşkes anlaşması yapılmasına karşın 52 gün gün boyunca 12 bin masum Filistinli ve 5 bine yakın çocuk gaddarca öldürüldü.

Bu Netanyahu'nun kasaplarınca her gün 115 çocuğun ölümüne karşılık geliyor.

Çatışmalara verilen 'insani ara'nın katliamı durdurmaya yeterli olmadığını Netanyahu'nun kasabı Savunma Bakanı Galant, rezil biçimde açıkladı: "Kaçırılanların tümü geri dönene kadar Gazze'den ayrılmayacağız. Daha da sert saldıracağız." Belli ki, 'Siyonist işgal rejimi ateşkesten sonra Gazze'nin güneyine büyük bir saldırı düzenlemeyi planlamış, durmayacak.

Gazze'yi tamamen işgal etmenin peşinde oldukları net biçimde ortaya çıkmıştır.

Evet. Siyonist İsrail'in Gazze'de süren katliamları bir İsrail-Hamas, İsrail-Filistin savaşı değil. Derin Amerika'nın arka planındaki küresel çetenin Yeni Dünya kurgulamasının Ortadoğu'da yeni haritaları içeren kirli planıdır.

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ

Bir gerçeği asla unutmayalım.

İsrail Devleti'ni doların arkasındaki Siyonist Rothschild ailesi Amerika-İngiltere Derin Devleti'ne kurdurdu.

Günümüzde Yahudi Rothschild ailesi, Batı'nın derin devletlerini etkileyerek 'Büyük İsrail Projesi'ni uygulatmak için tüm gücünü kullanmaktadır.

Amerika'da Biden'ı başkanlığa, başta Rothschild ailesi olmak üzere küresel çete getirdi.

Siyonist İsrail'i Gazze'ye saldırtan Biden-Derin Amerika'dır.

Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Gazze örtüsü altında, Derin Amerika kirli jeopolitik planını uyguluyor.

Derin Amerika'nın kirli jeopolitik planında neler var?

1. Hindistan-Akdeniz koridorunda Hayfa Limanı civarında kalleş temizliği İsrail'e yaptırıyor.

2. Davut koridoru kurarak Suriye'de Deyrizor-Golan Tepesi. Hayfa arasında yolu açıyor. Suriye PKK devletçiğini Hayfa üzerinden Akdeniz çıkarmayı, daha sonra bu hattı Kuzey Irak-Süleymaniye (Talabani rejimi) uzatmayı planladılar.

3. Akabe körfezi-ÖlüdenizÜrdün- Gazze üzerinden ikinci Süveyş Kanalı'nı açacaklar.

Derin Amerika, küresel planlama yaparken, gaddar Siyonist İsrail de sözde vaat edilmiş topraklar (Arzu mevud) olan Nil'den Fırat'a 'Büyük İsrail'i hayal ediyorlar.

Siyonist İsrail Kudus'ü neden başkent yapmak istiyor?

Mescid-i Aksa'nın altından Süleyman Tapınağı çıkarmak, sonunda Armagedon savaşı ile mesihi erken getirerek Büyük İsrail Krallığı kurmanın peşindeler.

GAZZE'Yİ YUTMAK İSTİYORLAR

Evet. Derin Amerika'nın jeopolitik her planının arkasında Rothschild ailesi var.

Tek dünya devleti hayali var.

Gazze'ye gaddarca saldıran, soykırım yapan Siyonist İsrail'in arkasında Amerikan Evanjelik-Siyonist ittifakı olduğunu asla unutmayalım.

Gazze'yi yutup Filistinsiz bir İsrail hayal ediyorlar. Gazze'yi boşaltıp Sina Çölü'nde silahsız bir Filistin kurmanın peşindeler.

NATO-2023 stratejisi ne diyor?

Çin düşman, kuşatılacak.

Gazze'nin derinliğinde Hayfa var. Derin Amerika Hayfa coğrafyasını kontrol ederek Çin'in Ortadoğu- Akdeniz-kara kapısını kapatmak istiyorlar. İsrail haritasındaki Nil'den Fırat'a kadar şifreyi zaten veriyor. Son hedeflerinde Türkiye-Hatay- Fırat olduğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor.

Erdoğan, 'ABD donanmasının Gazze önlerinde ne işi var?

Hilal ile Haç savaşı' diyerek kirli planları deşifre ediyor.

SONUÇ

Evanjelik-Siyonist oyunu Erdoğan bozdu. Başkan Erdoğan- Türkiye; Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Doğu Akdeniz-PKK koridorun paçavraya çevirdi. Türkiye-Libya Anlaşması ile Doğu Akdeniz'in enerjisine çökmelerini engelledi. Suriye harekatları ile 30 kilometrelik beka hattını teslim etti. Allah uzun ömür versin, Derin Amerika-Siyonist İsrail'in kirli planlarını tek tek Erdoğan- Türkiye bozuyor. Erdoğan Evanjelik-Siyonist oyunu bozmaya devam edecek.