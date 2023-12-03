CHP eşbaşkanları İmamoğlu ve Özel’e ABD’den taktikler

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de oynanan tiyatroyu ve yeni senaryoları AK Parti Grup Toplantısı'nda açık ve net meydana çıkardı.

Erdoğan, "CHP'de genel başkan değişti ama CHP'de siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar.

Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi ama sahne gerisindeki akıl daneleri aynı kaldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızın sözlerinin içinde yer alan 'Akıl daneleri aynı kaldı' ifadelerinin üzerinde önemle durmamız gerekiyor. Gerçekten İmamoğlu'nun vekili olarak Özgür Özel'in genel başkan yapılmasından sonra CHP'nin izlemekte olduğu siyaseti dikkatle takip ediyorduk. CHP de deri Amerika'nın aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu eski HDP, yeni HEDEP gibi eşbaşkanlık modeline geçti.

Genel seçim öncesi CHP mi HDP'nin içine girdi yoksa HDP mi CHP'nin içine girdi diye çok kez yazdık. İkisi de fark etmiyordu çünkü CHP ile HDP beraberliğini derin Amerika kurgulamıştı. Genel seçimlerde CHP-HDP işbirliğini net biçimde gördük.

Bay Kemal'i gönderen Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel eşbaşkan olarak CHP'yi idare ediyor. Yani CHP'de esas adam İmamoğlu, Özgür Özel ise vekili durumunda.

Bu bir gerçek. Şunu şimdiden söylemekte beis yok: 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığını kaybedecek olan Ekrem İmamoğlu 2024 yılının Mayıs ayında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak.

Özgür Özel tıpış tıpış İmamoğlu'na koltuğu verecek.

Çünkü gizli anlaşma yaptılar.

Özgür Özel bırakmadığı taktirde Ekrem İmamoğlu'nun intikamının sert olacağı şimdiden konuşuluyor.

HANGİ TAKTİKLER VERİLDİ?

Peki CHP eşbaşkanlarının arka planlarında kimler var?

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi akıl daneleri aynı... Yani derin Amerika var.

CHP'nin danesi derin Amerika'nın eşbaşkanlara yeni taktikler verdiğini duyuyoruz.

Birinci taktik: CHP'de de HDP'deki gibi eşbaşkanlar var. İkinci taktik: İmamoğlu'na Meral Akşener'i kafaya alma rolü verildi. Özgür Özel'e ise HEDEP (HDP) ile flört etme rolü verildi.

Dikkale bakınız. Hem İmamoğlu hem de Özgür Özel verilen rolleri oynuyor. HEDEP ile flört eden Özgür Özel yanına HEDEP'li Pervin Buldan'ı alarak operaya gitti, Kürt sanatçının elini öptü. Ardından milli birlik ve beraberliği sarsacak şekilde vatandaşlarımızın arasını açmaya yöneldi. Eşit vatandaşlık ilkesini zedeleyecek çok hassas bir harekete girişti.

DESTEK ALMADAN OLMAZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ve HDP'yi aynı kapının ardından aynı kefeye koyma taktiğini bugün CHP eşbaşkanları İmamoğlu ve Özel iki kanaldan yürütüyor.

İmamoğlu çok akıllı. Derin Amerika, İmamoğlu ve Özgür Özel'e taktik verirken HEDEP ve İYİ Parti'yi yan yana göstermemelerini istediği elbette tahmin ediyoruz.

Çünkü HEDEP ve İYİ Parti desteği olmazsa İstanbul ittifakı olmaz. Ekrem İmamoğlu perişan olur. Derin Amerika, İmamoğlu perişan olmasın diye gerekli tüm taktikleri veriyor. Çünkü İmamoğlu'nu yerel seçim sonrası CHP Genel Başkanlığı'na hazırlıyorlar.

CHP eşbaşkanlarından Özgür Özel ise şu anda okyanus ötesinden gelen suflelerle Sezgin Taşkıran ile beraber derin Amerika aparatı PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile iş pişiriyor. Sezgin Taşkıran'ı genel seçimlerde İstanbul'dan Diyarbakır'a kaydırmasının arka planında aynı ince hesaplar vardı. Yeni ince hesaplara göre 31 Mart'ta HEDEP İstanbul'dan aday çıkarmayacak.

JAPONYA-PKK TEZGAHI

Japonya durduk yere bölücü terör örgütü PKK'yı yasaklılar listesinden çıkardı.

Japonya-PKK aşkının arkasında Amerika var. Derin Amerika emreder; Japonya ve Almanya yapar. Çünkü bu iki ülke de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika'nın uydusu durumunda. Yıllardır PKK'yı koruyup kollayan Almanya idi. Şimdi Japonya'yı devreye sokan Amerika'dır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'yi bahane ederek uçak gemilerini, donanmasını Doğu Akdeniz'e gönderen Amerika'ya 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var' derken oynanan oyunu çok iyi bildiğini gösterdi.

Aparatları PKK/YPG'ye Kuzey Irak ve Suriye'de uydu kantoncukları kurma hayallerini bildiğimizden Japonya'nın PKK aşkının arkasında Amerika'nın olduğunu görmeliyiz.

SONUÇ

Derin Amerika taktikleriyle siyaset yapmakta olan CHP eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, hem Meral Akşener hem de HEDEP'e arka kapılar arkasında ne isterlerse verecek. Çünkü patronları öyle istiyor. Nokta.