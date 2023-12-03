Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Gece boyunca bombaladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Azzum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da en az 9 sivil yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin hedef alınan yerin yanındaki evden olduğu ve yıkılan ev sakinlerinin ise hala enkaz altında bulunduğu kaydedildi.