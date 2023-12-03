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Haberler Gündem Katil İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Gece boyunca bombaladı

Katil İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Gece boyunca bombaladı

Soykırımcı İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve kentin güneyindeki Ed-Durc Mahallesinde yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar bulunuyor.

AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan bir evi hedef aldığı saldırıda çoğu çocuk ve kadın, 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Azzum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da en az 9 sivil yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin hedef alınan yerin yanındaki evden olduğu ve yıkılan ev sakinlerinin ise hala enkaz altında bulunduğu kaydedildi.

Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Gece boyunca bombaladı

Sivil savunma ekiplerinin yetersizliği ve hedef alınması nedeniyle enkaz altında kalan birçok kişi ilkel ve çok kısıtlı imkanlarla yıkıntılardan kurtarılmaya çalışılıyor. İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve kentin güneyindeki Ed-Durc Mahallesinde yönelik saldırılarda da ölü ve yaralılar bulunuyor. İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus kentine aydınlatma fişekleri atarak, bölgede bulunan evlere saldırılar düzenledi.

Katil İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Gece boyunca bombaladı

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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