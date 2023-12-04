Başkan Erdoğan: Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 39. Bakanlar Oturumu'nun ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbimden toplantımızı bereketlendirmesini, ümmetin ve tüm insanlığın sorunlarının çözümüne vesile kılmasını niyaz ediyorum. Kıymetli fikirleri, tenkitleri ve teklifleri ile toplantımıza katkı verecek tüm kardeşlerime tüm misafirlerimize de şimdiden teşekkür ediyorum.

VATANLARINA SAHİP ÇIKAN GAZZELİ KARDEŞLERİMİ SELAMLIYORUM

Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime sizlerin vasıtasıyla selam ve sevgilerimi iletiyorum. Özellikle 7 Ekim'den beri İsrail'in ahlaksız saldırılarına rağmen vatanlarına sahip çıkan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslümanca yaşama mücadelesi veren tüm kardeşlerime buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Sizleri bir kez daha ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'ye ve aziz İstanbul'a hepiniz hoşgeldiniz.

Türkiye ve Türk milleti olarak bu yıl cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Coğrafyamızda kurduğumuz devletler zincirinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti şanla, şerefle, başarılarla geçen bir asrı geride bıraktı. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşümüzü Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmadan durmayacağız.

16 BİNİN ÜZERİNDE ŞEHİT VERİLDİ

İsrail'in saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehit edilen her üç kişiden ikisini çocuklar, kadınlar ve bebekler oluşturuyor. Küresel güvenlik için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail barbarlığından koruyamıyor. İsrail'in katliamı hızlandı, direnen Gazze'yi selamlıyorum. Gazze bir Filistin toprağıdır.

BATI'YA SERT TEPKİ

Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Şatafatlı ideolojileri, beyannameleri, ilkeleri yerle yeksan olmuştur. Bunca masumun ölümünü hamas bahanesi ile geçiştirmeye çalışanların insanlığa söyleyecekleri bir şey kalmamıştır.

Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Şahit olduklarımız batılı demokrasilerden küresel şirketlere birçok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi. BM kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyu ile kabul edilen karar kıymetli adımdı. Yapısı nedneiyle kaduk kaldı. Akan kanın durmasında tesirli olamadı. Bu tablo bile 2 milyarlık Müslüman alemi olarak nasıl bir cendereye sıkıştırıldığımızı gösteriyor. Bir tarafta kan akmasın diyen 121 ülke diğer tarafta İsrail'e açık çek veren 3-5 ülke var. Böyle bir yapının ne barışlı getirmesi ne de insanlığa umut getimesi mümkün değil.

Hiçbirimiz bu sistemi kabul etmek zorunda değiliz. Müslümanlar olarak daha adil dünya mümkündür diyoruz. Gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur bu. Bunu yaparken elimizdeki imkanlardan sonuna kadar istifade edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkılatı mücadelenin tek ses yürütülmesinde bizlere önemli bir zemin sunuyor. Riyad'da Filistin meselesindeki duruşumuzu ortaya koyduk. Kilometre taşı mahiyetinde kararlar aldık.

NÜKLEER SİLAHLAR MESELESİNİN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde Miloseviç gibi, Gazze Kasabı olarak yargılanacaktır. Gazze'nin yeniden imarı için hazırlıklara şimdiden başlamalıyız. Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir ebediyen de öyle kalacaktır. İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Bunun aynı zamanda kendi toprak bütünlüğü için yapmalıyız. Yarın başka yerlere göz dikeceklerini iyi bilmiyoruz. Gazze kasabı meselenin Gazze ya da Ramallah olmadığını kameralar önünde ifşa etti. Gazze'yi ve Filistin'i savunmak demek Mekke'yi, Medine'yi İstanbul'u savunmak demektir. Yangının acının, feryadın bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek o yangın bir gün evimize gelecektir.

Filistin için çabalarımızı çok yönlü olarak sürdüreceğiz. 67 sınırlarında bir Filistin devletinin vücut bulmasının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Barışa giden yol Filistin devletinin kuruluşundan geçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı 500'ün üzerinde İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. İslam düşmanlığı batı toplumlarında veba gibi yayılırken hiçbir önlem alınmıyor. Alçakça eylemler düşünce özgürlüğü kisvesinde mazur görülüyor.

Burada asıl amaç Müslümanları kışkırtarak 85 yıl öncesi gibi Müslüman sorunu oluşturmaktır. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz. Ortak hareket etmemiz önemli. Uluslararası platformları kullanarak nefret suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Elektronik ticaret ve dijital dönüşüm alanlarının yenilikçiliği teşvik ettiği aşikardır. Ülkelerimiz arasında altın borsası gibi helal alternatiflerin teşvik ediyoruz. Küresel finansın ağırlık merkezi Batı'dan Doğu'ya doğru kaymaktadır. Nisan ayında İstanbul Finans merkezini açtık.